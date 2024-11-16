وزير الأشغال يتفقد أعمال إعادة تأهيل طريق الموقر الأزرق

تفقد الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الموقر - تقاطع الأزرق، الذي يبلغ طوله 34 كيلومترًا.



وبحسب بيان صحفي، اطلع أبو السمن، خلال جولة ميدانية، على سير الأعمال في المشروع ونسب الإنجاز، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وتيرة الأعمال الحالية لضمان تنفيذ المشروع ضمن المواقيت المعلنة أو قبل ذلك.



وقال أبو السمن إن الوزارة مستمرة في تحسين واقع هذا الطريق المهم، كونه يربط العاصمة بمدينة الأزرق، ومنها نحو حدود المملكة مع السعودية والعراق.



وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 48 بالمئة، مع مرور أقل من ربع المدة العقدية لإنجازه، البالغة 6 أشهر.



وتتضمن أعمال المشروع إزالة طبقات الأسفلت القائمة، وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية، مثل الدهانات والعواكس الأرضية

وأوضحت الوزارة أن منطقة العمل تمتد من الكيلو الثالث بعد سجن الموقر وحتى تقاطع الأزرق، وبعرض 10 أمتار، فيما يشمل المشروع صيانة الجسر الخرساني في منطقة الموقر الصناعية.