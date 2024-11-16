وزير الأشغال يتفقد أعمال إعادة تأهيل طريق الموقر الأزرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الموقر - تقاطع الأزرق، الذي يبلغ طوله 34 كيلومترًا.
وبحسب بيان صحفي، اطلع أبو السمن، خلال جولة ميدانية، على سير الأعمال في المشروع ونسب الإنجاز، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وتيرة الأعمال الحالية لضمان تنفيذ المشروع ضمن المواقيت المعلنة أو قبل ذلك.
وقال أبو السمن إن الوزارة مستمرة في تحسين واقع هذا الطريق المهم، كونه يربط العاصمة بمدينة الأزرق، ومنها نحو حدود المملكة مع السعودية والعراق.
وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 48 بالمئة، مع مرور أقل من ربع المدة العقدية لإنجازه، البالغة 6 أشهر.
وتتضمن أعمال المشروع إزالة طبقات الأسفلت القائمة، وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية، مثل الدهانات والعواكس الأرضية
وأوضحت الوزارة أن منطقة العمل تمتد من الكيلو الثالث بعد سجن الموقر وحتى تقاطع الأزرق، وبعرض 10 أمتار، فيما يشمل المشروع صيانة الجسر الخرساني في منطقة الموقر الصناعية.
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