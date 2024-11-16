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وفاة شاب دهسا في الأغوار الشمالية

11/16/2024 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة، السبت، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في بلدة العرامشة بلواء الأغوار الشمالية.
وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى معاذ بن جبل في اللواء إلا أن الطبيب أفاد أنه وصل متوفيا، وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق في الحادثة.

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