وفاة شاب دهسا في الأغوار الشمالية

وفاة شاب دهسا في الأغوار الشمالية
التاريخ
11/16/2024 2:35:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة، السبت، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في بلدة العرامشة بلواء الأغوار الشمالية.
وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى
معاذ بن جبل في اللواء إلا أن الطبيب أفاد أنه وصل متوفيا، وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق في الحادثة.
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