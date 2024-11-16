ماكرون يزور السعودية مطلع الشهر المقبل - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/16/2024 2:33:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من المقرر أن يزور السعودية في مطلع الشهر المقبل.
وتلقى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من ماكرون، الخميس، جرى فيه استعراض تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا، كما تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
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