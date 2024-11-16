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ماكرون يزور السعودية مطلع الشهر المقبل - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من المقرر أن يزور السعودية في مطلع الشهر المقبل.
وتلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من ماكرون، الخميس، جرى فيه استعراض تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا، كما تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

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