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ربط أحياء مكة بالمنطقة المركزية

11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل الطرق الدائرية في مدينة مكة المكرمة التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تسهيل الحركة بين أحيائها وربطها بالطرق السريعة التي تصلها بالمدن القريبة منها.
وأوضحت الهيئة أن أهمية مشاريع محاور وتقاطعات ومسارات الطرق الدائرية بالعاصمة المقدسة تكمن في تيسير وصول المركبات من وإلى المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية والطرق السريعة خارج مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع ورفع مستوى الخدمات التي ترتقي بجودة الحياة لسكان وزوار العاصمة المقدسة.
وبينت الهيئة الملكية أنه من خلال ذلك يتم استخدام وسيلة الانتقال دون اختراق المدينة وعرقلة حركة المرور بها فيما تعمل الطرق الدائرية أيضًا على ربط أحياء مدينة مكة المكرمة ببعضها وبالمنطقة المركزية وكذلك تنمية الأحياء المجاورة للطرق الدائرية والمساهمة في تحرير الحركة المرورية للمركبات وتقليل مدة التنقل وخفض الانبعاثات الكربونية وتسهيل الحركة المرورية لضيوف الرحمن والسكان والزوار بمدينة مكة المكرمة.

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