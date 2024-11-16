ربط أحياء مكة بالمنطقة المركزية

(MENAFN
- Al Watan)
تعمل الطرق الدائرية في مدينة مكة المكرمة التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تسهيل الحركة بين أحيائها وربطها بالطرق السريعة التي تصلها بالمدن القريبة منها.
وأوضحت الهيئة أن أهمية مشاريع
محاور وتقاطعات ومسارات الطرق الدائرية بالعاصمة المقدسة تكمن في تيسير وصول المركبات من وإلى المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية والطرق السريعة خارج مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع ورفع مستوى الخدمات التي ترتقي بجودة الحياة لسكان وزوار العاصمة المقدسة.
وبينت الهيئة الملكية أنه من خلال ذلك يتم استخدام وسيلة الانتقال دون اختراق المدينة وعرقلة حركة المرور بها فيما تعمل الطرق الدائرية أيضًا على ربط أحياء مدينة مكة المكرمة ببعضها وبالمنطقة المركزية وكذلك تنمية الأحياء المجاورة للطرق الدائرية والمساهمة في تحرير الحركة المرورية للمركبات وتقليل مدة التنقل وخفض الانبعاثات الكربونية وتسهيل الحركة المرورية لضيوف الرحمن والسكان والزوار بمدينة مكة المكرمة.
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