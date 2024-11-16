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ستول رئيسا لدولي الخماسي الحديث

11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، افتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي،الجمعية العمومية الـ73 للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والتي ترأسها الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، كلاوس شورمان بتواجد رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، ناصر الدغيثر و104 أعضاء اتحاد من دول العالم.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الأمريكي روبرت ستول بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بـ 53 صوتًا، بعد منافسة مع المصري شريف العريان الذي حصل على 48 صوتًا، وتأتي رئاسة الاتحاد الدولي من قبل الأمريكي روبرت ستول خلفا للدكتور كلاوس شورمان، الذي استمرت رئاسته 30 عامًا.
وألقى الأمير فهد بن جلوي في بداية الكونجرس الدولي، كلمة رحب فيها بالحضور في عاصمة الحركة الرياضية الحديثة حول العالم، المملكة، وقال ((تمثل استضافة هذا الحدث المرموق مؤشرًا مهمًا في مسيرتنا الرياضية، حيث تُجسد التزامنا الاستراتيجي برؤية 2030)).
وأضاف ((شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا، ارتفعت من خلاله نسبة ممارسة الرياضة في المملكة إلى قرابة 50%، مقارنة بـ 13% فقط في عام 2015م. ونسعى من خلال هذه الجهود لبناء مجتمع أكثر حيوية، واستضافة المزيد من الفعاليات الدولية المرموقة، مما جعل المملكة مركزًا عالميًا للرياضة، حيث تمكنا حتى الآن من استضافة أكثر من 100 حدث رياضي عالمي، مستقطبين أكثر من 100 مليون زائر من عشاق الرياضة والسياحة والترفيه من جميع أنحاء العالم.

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