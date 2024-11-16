ستول رئيسا لدولي الخماسي الحديث

(MENAFN
- Al Watan)
نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، افتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي،الجمعية العمومية الـ73 للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والتي ترأسها الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، كلاوس شورمان بتواجد رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، ناصر الدغيثر و104 أعضاء اتحاد من دول العالم.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الأمريكي روبرت ستول بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بـ 53 صوتًا، بعد منافسة مع المصري شريف العريان الذي حصل على 48 صوتًا، وتأتي رئاسة الاتحاد الدولي من قبل الأمريكي روبرت ستول خلفا للدكتور كلاوس شورمان، الذي استمرت رئاسته 30 عامًا.
وألقى الأمير فهد بن جلوي في بداية الكونجرس الدولي، كلمة رحب فيها بالحضور في عاصمة الحركة الرياضية الحديثة حول العالم، المملكة، وقال ((تمثل استضافة هذا الحدث المرموق مؤشرًا مهمًا في مسيرتنا الرياضية، حيث تُجسد التزامنا الاستراتيجي برؤية 2030)).
وأضاف ((شهدنا في السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا، ارتفعت من خلاله نسبة ممارسة الرياضة في المملكة إلى قرابة 50%، مقارنة بـ 13% فقط في عام 2015م. ونسعى من خلال هذه الجهود لبناء مجتمع أكثر حيوية، واستضافة المزيد من الفعاليات الدولية المرموقة، مما جعل المملكة مركزًا عالميًا للرياضة، حيث تمكنا حتى الآن من استضافة أكثر من 100 حدث رياضي عالمي، مستقطبين أكثر من 100 مليون زائر من عشاق الرياضة والسياحة والترفيه من جميع أنحاء العالم.
MENAFN16112024000089011017ID1108893088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.