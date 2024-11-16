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نساء السودان الهروب للموت أو الاستغلال

11/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى صراع الجنرالات في السودان إلى أزمة لجوء ونزوح كبيرة أثرت بشكل خاص على النساء، اللاتي أصبحن يواجهن صعوبات كبيرة في العيش والاستغلال مقابل الحفاظ على حياتهن. مع تدفق مئات الآلاف إلى تشاد هربًا من الحرب الأهلية التي أودت بحياة الآلاف، تكافح منظمات الإغاثة لتقديم الدعم في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.
الاستغلال الجنسي
ويعد الاستغلال الجنسي أثناء الأزمات الإنسانية الكبيرة أمر مألوف، خاصة في مواقع النزوح. ولقد كافحت جماعات الإغاثة لفترة طويلة لمكافحة هذه القضية. وتشير هذه الجماعات إلى نقص التقارير من جانب النساء، وعدم وجود أموال كافية للاستجابة، والتركيز على توفير الضروريات الأساسية أولًا.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها لا تنشر بيانات عن الحالات، مستشهدة بسرية الضحايا وسلامتهم.
وقال الخبراء إن الأشخاص الذين يسعون إلى الحماية لا ينبغي لهم أبدًا أن يتخذوا خيارات مدفوعة بالبقاء على قيد الحياة.
وقالت نيدي كابور، التي تعمل على منع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في سياقات الطوارئ، إن الاستغلال يمثل فشلاً عميقًا من جانب مجتمع المساعدات.
وذكر يواندي أوديا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في تشاد، إن الاستغلال الجنسي يشكل انتهاكًا خطيرًا. وقالت وكالات الأمم المتحدة إن معسكرات النزوح بها ((مساحات آمنة)) حيث يمكن للنساء التجمع، إلى جانب جلسات التوعية، وخط ساخن مجاني وصناديق ردود الفعل للإبلاغ عن الإساءة بشكل مجهول.
ومع ذلك، قالت العديد من النساء السودانيات إنهن لم يكن لديهن علم بوجود الخط الساخن، وقالت بعضهن إن استخدام الصناديق من شأنه أن يلفت الانتباه غير المرغوب فيه.
وقالت المرأة السودانية التي حملت طفلها حديث الولادة إنها كانت تخشى الإبلاغ خوفًا من أن يتم تسليمها

بلا حماية
وتؤكد بعض النساء والفتيات السودانيات أن الرجال، بما في ذلك أولئك الذين من المفترض أن يحمونهن مثل العاملين في المجال الإنساني وقوات الأمن المحلية، استغلواهن جنسيًا في مواقع النزوح في تشاد، وعرضوا عليهن المال وتسهيل الحصول على المساعدات والوظائف. ويشكل هذا النوع من الاستغلال الجنسي في تشاد جريمة.
حيث تحدثت ثلاث نساء مع وكالة AP في بلدة أدري بالقرب من الحدود السودانية. وشاركت طبيبة نفسية سودانية روايات سبع نساء وفتيات أخريات إما رفضن التحدث مباشرة مع مراسلة أو لم يعدن على اتصال بها.
وقالت دار السلام عمر، الطبيبة النفسية، إن جميع النساء السبع أخبرنها بأنهن وافقن على عروض الحصول على مزايا مقابل ممارسة الجنس بدافع الضرورة.
وأضافت أن بعضهن طلبن مساعدتها لأنهن أصبحن حوامل ولم يستطعن طلب الإجهاض في عيادة خوفًا من نبذهن من قبل مجتمعهن.
طلب التحقيق
وقال كريستوفر لوكيير الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود إن المنظمة ليست على علم بهذه الاتهامات وترغب في التحقيق فيها. وأضاف: ((إن طلب المال أو ممارسة الجنس مقابل الحصول على الرعاية أو الوظيفة يشكل انتهاكًا واضحًا لالتزاماتنا السلوكية)).
ولم تذكر منظمة أطباء بلا حدود عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها بين اللاجئين السودانيين في تشاد.
وفي العام الماضي، من بين 714 شكوى قدمت بشأن سلوك موظفي أطباء بلا حدود في مناطق عملها على مستوى العالم، تم تأكيد 264 حالة من حالات الإساءة أو السلوك غير اللائق بما في ذلك الاستغلال الجنسي وإساءة استخدام السلطة والتنمر، بحسب لوكير. وقال لوكير إن منظمة أطباء بلا حدود تعمل على إنشاء مجموعة من المحققين على المستوى العالمي لتعزيز قدرتها على ملاحقة الادعاءات.

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