برامج ومسارات سياحية تنعش شتاء المدينة

(MENAFN
- Al Watan)
تزامنا مع انطلاق موسم شتاء المدينة المنورة بدأت جهات حكومية وخاصة تقديم عروض وخصومات ترويجية تصدرتها عروض قطار
الحرمين الشريفين بـ50% على جميع رحلاتها من وإلى المدينة المنورة حتى نهاية شهر ديسمبر. كما قدمت عروضا على الطيران والفنادق، فيما أعلنت شركات السياحة عن تنظيم رحلات وبرامج من خلال مسارات بمساعدة المرشدين السياحيين.
ويحوي الموقع الرئيسي للموسم العديد من الباقات السياحية
والبرامج المختلفة التي أعدت خصيصا للزوار من مختلف الأطياف والجنسيات بإيضاح فقرات الرحلات ومواعيدها وأسعارها، إضافة إلى أهم المواقع التاريخية والأثرية المرتبطة بالسيرة النبوية التي سيتم زيارتها خلال البرامج.
وأطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة برنامج ((شتاء المدينة)) بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، والذي يشتمل على مجموعة من الفعاليات والتجارب السياحية، والعروض التجارية المرتبطة بالضيافة والسفر، وذلك بهدف توسيع نطاق الزيارة وإثراء تجربة الزوار خلال موسم الشتاء.
ويأتي إطلاق ((شتاء المدينة)) ضمن مخرجات الهيئة في إطار السعي لتطوير المنتجات والتجارب السياحية بوصف المدينة المنورة وجهة جاذبة للزوار، في ظل المقومات التاريخية والإثرائية، مما يسهم في تنمية القطاع السياحي ويعزز التنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ويتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد موسم شتاء المدينة، في المدينة المنورة، ضمن الوجهات السياحية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للسياحة، ضمن موسم شتاء السعودية، حيث يتضمن موسم المدينة تقديم أكثر من 30 منتجا وتجربة سياحية يمكن حجزها بشكل مباشر من خلال موقع ((روح المدينة)) المنصة الإلكترونية الموثوقة لزوار المدينة المنورة.
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