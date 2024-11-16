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برامج ومسارات سياحية تنعش شتاء المدينة

11/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنا مع انطلاق موسم شتاء المدينة المنورة بدأت جهات حكومية وخاصة تقديم عروض وخصومات ترويجية تصدرتها عروض قطار الحرمين الشريفين بـ50% على جميع رحلاتها من وإلى المدينة المنورة حتى نهاية شهر ديسمبر. كما قدمت عروضا على الطيران والفنادق، فيما أعلنت شركات السياحة عن تنظيم رحلات وبرامج من خلال مسارات بمساعدة المرشدين السياحيين.
ويحوي الموقع الرئيسي للموسم العديد من الباقات السياحية والبرامج المختلفة التي أعدت خصيصا للزوار من مختلف الأطياف والجنسيات بإيضاح فقرات الرحلات ومواعيدها وأسعارها، إضافة إلى أهم المواقع التاريخية والأثرية المرتبطة بالسيرة النبوية التي سيتم زيارتها خلال البرامج.
وأطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة برنامج ((شتاء المدينة)) بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، والذي يشتمل على مجموعة من الفعاليات والتجارب السياحية، والعروض التجارية المرتبطة بالضيافة والسفر، وذلك بهدف توسيع نطاق الزيارة وإثراء تجربة الزوار خلال موسم الشتاء.
ويأتي إطلاق ((شتاء المدينة)) ضمن مخرجات الهيئة في إطار السعي لتطوير المنتجات والتجارب السياحية بوصف المدينة المنورة وجهة جاذبة للزوار، في ظل المقومات التاريخية والإثرائية، مما يسهم في تنمية القطاع السياحي ويعزز التنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ويتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد موسم شتاء المدينة، في المدينة المنورة، ضمن الوجهات السياحية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للسياحة، ضمن موسم شتاء السعودية، حيث يتضمن موسم المدينة تقديم أكثر من 30 منتجا وتجربة سياحية يمكن حجزها بشكل مباشر من خلال موقع ((روح المدينة)) المنصة الإلكترونية الموثوقة لزوار المدينة المنورة.

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