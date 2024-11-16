الآفاق الاقتصادية لأوروبا تتأثر بسياسات التقشف المالي

MENAFN - Al-Borsa News) حذر خبراء الاقتصاد من أن خفض الإنفاق الحكومي في الاتحاد الأوروبي سيؤثر على الاستثمار والنمو، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات كبيرة لمواكبة الولايات المتحدة.

بعد أعوام من التوسع المالي خلال جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا، أعادت بروكسل تطبيق قواعد صارمة تُلزم الدول الأعضاء بخفض العجز في الموازنة إلى حد أقصى يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف نهائي يتمثل في خفض الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

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إلا أن هذه السياسات تأتي في وقت حساس، إذ تواجه ألمانيا، القوة الاقتصادية الكبرى في أوروبا، أزمات هيكلية تهدد نموذجها الاقتصادي القائم على التصدير، بينما تحتاج الكتلة الأوروبية إلى استثمارات كبيرة لتعزيز تنافسيتها.

تصاعدت المخاوف بشأن مستقبل أوروبا الاقتصادي طويل الأجل بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، وإعلانه نيته فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و20% على الشركات المصنعة في أوروبا، بحسب ما ذكرته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

صرح جيرومين زيتلماير، مدير مركز الأبحاث“بروجيل”:“لا أعتقد أننا سنحصل على الاستثمار اللازم، وهذا أمر سئ. لا يمكننا تنفيذ إطار العمل المالي للاتحاد الأوروبي بفعالية مع زيادة الاستثمارات العامة، دون وجود تمويل جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

من جانبه، أوضح فيليبو تادي، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى“جولدمان ساكس”، أن سياسات التقشف لن تساعد في معالجة الفجوة الكبيرة في الاستثمار بين الاقتصادين الأمريكي والأوروبي.

توقع“جولدمان ساكس” أن تؤدي سياسات التقشف المالي إلى خفض نمو منطقة اليورو بنحو 0.35 نقطة مئوية سنوياً في الأعوام 2025 و2026 و2027.

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 1.2% في العام المقبل، مع توقعات بأن تضيف القواعد المالية الجديدة مزيداً من الضغوط على الاقتصادات، خاصة في الدول ذات الديون المرتفعة.

في المقابل، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% خلال نفس الفترة، حيث تستمر السياسات المالية التوسعية هناك.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس عجزاً في الموازنة بنسبة 6.5% من الناتج المحلى في عام 2025 و6% في عام 2026، مدفوعاً بتعهد ترامب بجعل التخفيضات الضريبية التي أقرها عام 2017 دائمة، مما سيزيد من العجز ببضع نقاط مئوية لكنه سيحفز الطلب مؤقتاً.

يدعي ترامب أنه سيخفض العجز من خلال تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير، ويعتزم تعيين مؤسس شركة“تسلا” إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لتحقيق هذا الهدف.

بحسب تقرير أعده رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات عامة وخاصة بقيمة 800 مليار يورو سنوياً لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية طويلة الأجل.

وبينما يُتوقع أن يسهم القطاع الخاص بالحصة الأكبر، فإن الاستثمار العام لا يزال ضرورياً.

وقال آدم بوزن، مدير معهد“بيترسون” في واشنطن:“هناك توجه نحو تشديد السياسة المالية لعدة أعوام، مما يجعل زيادة الاستثمارات العامة أمراً غير مرجح في ظل هذا المناخ”.

وتواجه أوروبا تحديات طويلة الأجل متزايدة مثل تقلص القوى العاملة بسبب شيخوخة السكان، وصولاً إلى تداعيات التغير المناخي، وضرورة تعزيز القدرات الدفاعية.

ومع عودة ترامب إلى السلطة العام المقبل، قد تضطر بروكسل لإعادة توجيه عشرات المليارات من اليورو من ميزانيتها المشتركة للإنفاق الأمني.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات التحفيزية.

وأشار بوزن إلى أن غياب حتى النقاش الطموح حول زيادة الاستثمارات يعد“قصيراً للغاية” بالنظر إلى الحاجة الماسة لها.

ويقر الاقتصاديون بضرورة معالجة الحكومات العالمية لعجزها المالي المتفاقم.

منذ بداية الجائحة، قفزت الديون السيادية إلى مستويات قياسية، حيث أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الدين العام العالمي وصل إلى 100 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع.

خفضت دول منطقة اليورو بالفعل إنفاقها أكثر من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 83.6% في 2019 إلى 88.7% خلال مطلع 2024، كما زادت العجوزات في بعض أكبر اقتصادات المنطقة، بما فيها فرنسا.

وبعد تعليق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي عند بداية الجائحة، أعادت بروكسل تطبيقها هذا العام، وكانت النتيجة تشديداً للسياسات المالية سيستمر في الأعوام المقبلة.

قدمت 21 دولة من دول الاتحاد خططاً لخفض الإنفاق خلال الأعوام الأربعة إلى السبعة المقبلة.

وتشمل الخطط الأكثر أهمية خطة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه لتقليص العجز في بلاده إلى 3% بحلول عام 2029، كما تخطط إسبانيا وإيطاليا لتحقيق هذا الهدف في وقت أقرب، بحلول عامي 2024 و2026 على التوالي.

ورغم أن هدف إسبانيا يبدو قابلاً للتحقيق بفضل معدلات نموها القوية، إلا أن خطة إيطاليا تُعتبر طموحة.

في الوقت نفسه، ساهمت فرنسا وإسبانيا في تعزيز النمو الإقليمي لعام 2024، بينما عانى الاقتصاد الألماني من الركود.

لم تقدم برلين، التي تواجه حالياً حالة من الفوضى السياسية، خططها المالية لبروكسل حتى الآن، على الرغم من تمتعها بمرونة مالية أكبر مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ عجزها 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو رقم أقل بكثير من السقف المحدد بنسبة 3%.

وفي ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً، أشار جيرومين زيتلماير إلى إمكانية أن توفر السياسة النقدية دعماً مؤقتاً للنمو، موضحاً أن“البنك المركزي الأوروبي يمتلك الأدوات الكافية لتعويض آثار السياسات المالية المتشددة”.

ورغم ذلك، يرى آدم بوزن أن خفض أسعار الفائدة قد يعزز النمو، لكنه وصف هذا الحل بأنه“غير مثالي”.

وأضاف أن الجمع بين خفض أسعار الفائدة وتقليص الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة التفاوت الاجتماعي، حيث تتأثر الفئات الفقيرة بشكل أكبر بالسياسات المالية المتشددة، بينما يستفيد مالكو الأصول أولاً من السياسات النقدية التوسعية، وهذه الظروف قد تضع البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب إذا ارتفعت معدلات التضخم مجددًا.