مجزرة جديدة: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN/ استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر اعلامية بالقطاع بأن الطواقم الطبية انتشلت حتى اللحظة 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، إضافة لنقل نحو 20 جريحا للمستشفى، فيما يجرى البحث عن مفقودين آخرين.

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف التي تؤوي نازحين بصاروخين، كما أنها سبق وأن قصفت أكثر من مرة خلال العدوان المتواصل.

وحسب وزارة والتعليم العالي، فإنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، فإن 441 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب من قبل الاحتلال، و77 للتدمير بالكامل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,799 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,601 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



