سفارتنا لدى تشيلي تحيي ذكرى إعلان الاستقلال

MENAFN - Palestine News ) سانتياغو /PNN-أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي، الذكرى الـ36 لإعلان الاستقلال، بمراسم رسمية ورمزية، حضرها عدد من السفراء العرب والأجانب المُعتمدين.

ووضعت السفيرة فيرا بابون إكليلا من الزهور بألوان العلم الفلسطيني على النُصب التذكاري لمُحرر تشيلي برناردو أوهيجينز، تخليداً لتضحيات شعبنا، واستذكاراً لشهدائنا الأبرار، بحضور مُمثل عن الخارجية التشيلية، وقائد التشريفات في الجيش التشيلي.

وعزف حرس الشرف

النشيدين الوطنيين لتشيلي وفلسطين، ورفع العلمين أمام النصب التذكاري للمُحرر أوهيجينز.

وأكدت السفارة في كلمتها على أهمية إحياء هذه الذكرى، في ظل ما يعانيه شعبنا الفلسطيني من الاحتلال،

وانتهاكاته المتواصلة، شاكرة الدول التي اعترفت بفلسطين، وإلى كافة الشعوب والدول الداعمة لها، ولحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.