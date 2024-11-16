سفارتنا لدى تشيلي تحيي ذكرى إعلان الاستقلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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سانتياغو /PNN-
أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي، الذكرى الـ36 لإعلان الاستقلال، بمراسم رسمية ورمزية، حضرها عدد من السفراء العرب والأجانب المُعتمدين.
ووضعت السفيرة فيرا بابون إكليلا من الزهور بألوان العلم الفلسطيني على النُصب التذكاري لمُحرر تشيلي برناردو أوهيجينز، تخليداً لتضحيات شعبنا، واستذكاراً لشهدائنا الأبرار، بحضور مُمثل عن الخارجية التشيلية، وقائد التشريفات في الجيش التشيلي.
وعزف حرس الشرف
النشيدين الوطنيين لتشيلي وفلسطين، ورفع العلمين أمام النصب التذكاري للمُحرر أوهيجينز.
وأكدت السفارة في كلمتها على أهمية إحياء هذه الذكرى، في ظل ما يعانيه شعبنا الفلسطيني من الاحتلال،
وانتهاكاته المتواصلة، شاكرة الدول التي اعترفت بفلسطين، وإلى كافة الشعوب والدول الداعمة لها، ولحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.
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