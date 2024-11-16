الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي: نسعى إلى ترتيب لقاء حزبي موسع لدعم القضية والرواية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي محمد نبيل بنعبد الله، "نسعى إلى ترتيب لقاء حزبي موسع لدعم القضية والرواية الفلسطينية".

وأشار بنعبد الله في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير"، عبر تلفزيون فلسطين، إلى أن الأحزاب المغربية تقيم المظاهرات اليومية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، موضحا أن حزب التقدم والاشتراكية له علاقات مع عدد من الأحزاب الغربية، ويتم التنسيق معها، للدفاع عن فلسطين وتقديم الدعم الكامل لها.

وأضاف: نشهد اليوم عدوانا

وحشيا

من الاحتلال الإسرائيلي

على الشعب الفلسطيني الأعزل يفوق كافة التوقعات، ولم يسبق له مثيل، مؤكداً أن فلسطين حاضرة في أعماق الشعب المغربي المتعلق بشكل كبير بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن حكومة الاحتلال لا تريد ايقاف الحرب، كونها تدرك بأنه سيتم محاسبتها فورا، بعد تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية وغيرها من المؤسسات الدولية، وقال:" نعمل مع الأحزاب العالمية لتنفيذ قرارات هذه المحاكم لمحاسبة المجرمين الاسرائيليين".

وشدد

العمل مع الأحزاب اليسارية في الغرب على دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال:" يمكن للأحزاب العربية أن تساهم بشكل أكبر في التحرك ضد الاحتلال، ودعم تحرك الشعب الفلسطيني وقيادته".

وأضاف:" نعمل الآن من أجل استضافة أحزاب عربية ذات بعد ديمقراطي، ومن الممكن اشراك أحزاب أوروبية يسارية ديمقراطية كي نفرض الرواية الفلسطينية التي تعكس الحقيقة".

وأكد ضرورة أن تقوم الأحزاب في العالم لإعلاء الصوت بأن اسرائيل دولة احتلال، وقاتلة للأطفال، والنساء، التي ترتكب الجرائم في غزة، والضفة الغربية، والقدس، ما يؤكد للعالم أن اسرائيل لا تريد تحقيق السلام، بل تسعى من أجل توسعة احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمعتقلين، وتعرضهم للتعذيب، ولانتهاك كافة حقوقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال، قال: "هذا دليل آخر على وحشية هذه الحكومة، وبأنها دولة مارقة، وحكاية الدولة الديمقراطية والملتزمة بالقرارات الدولية هي مجرد ادعاءات كاذبة من قبل حكومة الاحتلال".

وأكد بنعبد الله التواصل المستمر والوقوف مع منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، لدعم صمودهم في وجه هذا الاحتلال.

ولفت إلى أهمية اللقاء الذي عقد مع المشرف العام على الاعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف والاتفاق على تعزيز التعاون والتواصل خدمة للرواية الفلسطينية.

وحول الهجوم الإسرائيلي على المنظمات الدولية وقرار حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا"، أوضح أن حزب التقدم والاشتراكية يعقد الاجتماعات الدورية لدعمها، قائلا:" اسرائيل تسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني، وهذا مجرد حلما لن يتحقق أمام صموده، وتمسكه بقضيته العادلة".