مستعمرون ينصبون معرشا في الأغوار الشمالية

مستعمرون ينصبون معرشا في الأغوار الشمالية
التاريخ
11/16/2024 5:10:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار /PNN - نصب مستعمرون، ظهر اليوم السبت، معرشا في خلة خضر بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن عشرات المستعمرين نصبوا معرشا في خلة خضر، وسط تخوفات من الاستيلاء على الأراضي المحيطة بها.
يذكر أن المستعمرين سرقوا قبل أشهر خياما للمواطنين، وممتلكاتهم في المنطقة ذاتها.
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