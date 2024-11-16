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مستعمرون ينصبون معرشا في الأغوار الشمالية

11/16/2024 5:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN - نصب مستعمرون، ظهر اليوم السبت، معرشا في خلة خضر بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن عشرات المستعمرين نصبوا معرشا في خلة خضر، وسط تخوفات من الاستيلاء على الأراضي المحيطة بها.

يذكر أن المستعمرين سرقوا قبل أشهر خياما للمواطنين، وممتلكاتهم في المنطقة ذاتها.

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