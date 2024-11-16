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إطلاق مركز (Learning Hub) للتعامل مع التهديدات الصحية المعقدة

11/16/2024 4:24:30 AM
(MENAFN- Al Watan) شهد (المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات)؛ الذي تستضيفه المملكة في مدينة جدة خلال الفترة من 14-16 من نوفمبر إطلاق عدد من المبادرات التي تؤكد الريادة الدولية للمملكة حيث تمثل مركزًا مهماً لمواجهة التحديات العالمية؛ وكان من أبرز المبادرات التي شهدها المؤتمر إطلاق مركز التعلم الصحي الواحد (Learning Hub) الذي يهدف إلى التعامل مع التهديدات الصحية المستقبلية المعقدة، ويتضمَّن إنشاء وتقديم تدريب عملي للبلدان، خاصة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لتنفيذ خطط العمل الوطنية وتطوير أساليب لجمع البيانات وتجميعها للمساهمة في تقارير مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات الوطنية.
وأشار المشاركون في ورشة عُقدت بجانب الجلسات الرئيسية، إلى أن اتباع نهج متعدد القطاعات، ونهج الصحة الواحدة، أمر ضروري للتعامل مع التهديدات الصحية المستقبلية؛ التي أثارتها التحديات الكوكبية الثلاثية المتأثرة بتغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
واعتبروا أن توسيع نطاق الوصول إلى مضادات الميكروبات هو أولوية عالمية للصحة العامة يجب أن تقترن بتحسين الوصول إلى التشخيصات عالية الجودة والرعاية الصحية مع المهنيين المدربين بشكل كافٍ، وبرامج إدارة مضادات الميكروبات الوظيفية.
كما ناقشت إحدى جلسات المؤتمر؛ التي حملت عنوان (الغوص في التشخيصات - حالة الاختبار لمقاومة مضادات الميكروبات)، أهمية التشخيصات في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات وفهم نوع العدوى التي يعاني منها المريض وبالتالي أفضل طريقة لعلاجها.
وتناول المتحدثون طرق تنفيذ الالتزامات في سدِّ فجوات التشخيص لمقاومة مضادات الميكروبات، إضافة إلى تحديد الابتكارات والإجراءات ذات الأولوية اللازمة لسدِّ هذه الفجوات في مختلف الدول، وكيفية تمويلها وتنفيذها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وعرض المتحدثون الجهود التي تقوم بها دولهم والتحديات التي تواجهها، معتبرين أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات والدعم المالي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال الاستثمار في التشخيص والرعاية الصحية الشاملة، ودعوا إلى العمل على معالجة هذه المسألة، أيضاً، من المنظور البيئي من خلال الاهتمام بالنفايات الطبية والعمل أن تكون قابلة للتحلل للتقليل من تأثيرها الخطير على الجو وعلى التربة وبالتالي على الإنسان.
كما عقدت ثلاث جلسات وورش عمل متوازية، شارك فيها متخصصون وخبراء صحيون وتقنيون، ناقشوا خلالها أفضل الممارسات الصحية في المملكة في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وشهدت عرض تقرير حديث عن المشهد المالي للابتكار المضاد للبكتيريا، اعتبر أن أسواق المضادات الحيوية الجديدة تُظهر قدرةً محدودةً على البقاء، ولكن العائدات على الاستثمار في المضادات الحيوية (الاحتياطية) الجديدة لا تغطي تكاليف البحث والتطوير والتسجيل والتصنيع والتوزيع.
وتأتي استضافة المملكة لهذا المؤتمر العالمي؛ الذي يجمع 48 وزيراً ونائب وزير من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة من57 دولة، إضافة إلى 450 مشاركًا من منظمات الأمم المتحدة، امتداداً لدورها الريادي في المجال الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تبذله من جهود لمواجهة التحديات العالمية الكبرى الحالية والمستقبلية في سياق رؤية 2030، من خلال دعم وتنفيذ المبادرات العالمية لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية، والإسهام في تعزيز نهج الصحة الواحدة، ودعم صحة الشعوب حول العالم.‏
ويهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود الدولية لدعم نهج الصحة الواحدة، وإيجاد الحلول الفعَّالة والمستدامة، ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات بما يحقق الأمن الصحي العالمي، وتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة، إذ سيسهم هذا الحدث الدولي في تنسيق الجهود العالمية عبر مختلف الأنظمة؛ التي تشمل صحة الإنسان والحيوان والزراعة، إضافة إلى حماية البيئة.‏

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