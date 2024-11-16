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اختتام جائزة العميل السعودية 2025 بتكريم الفائزين وتعزيز التحول الرقمي - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 4:24:12 AM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت فعاليات النسخة الثانية من جائزة تجربة العميل السعودية 2025، بالتعاون مع جمعية تجربة العميل السعودية وشركة "Awards International"، في العاصمة الرياض، وسط حضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، حيث ناقشوا تحديات وآفاق تطوير تجربة العميل في مختلف القطاعات.
وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 2500 شخص، و15 متحدثًا و20 من العارضين والرعاة، بالإضافة إلى أكثر من 100 جهة قدمت 327 مشروعًا تنافسوا على الجوائز ضمن 48 فئة.
وأسفرت الجائزة عن تكريم 147 جهة فائزة بمسارات شملت القطاعين العام والخاص، مع جوائز لفئات بارزة، منها: أفضل تجربة عميل شاملة، التميز في التواصل مع العملاء، الابتكار في تقديم الخدمات، وجوائز مخصصة للمشاريع التي ساهمت في تحقيق معايير تجربة العميل عالميًا.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لجائزة تجربة العميل السعودية المهندس عبد العزيز الشمسان، أهمية الجائزة في تعزيز الوعي بقيمة تجربة العميل في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه النسخة شهدت زيادة كبيرة في عدد المتقدمين والفائزين مقارنة بالنسخة الأولى، وأضاف أن الجائزة تأتي في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة أحداث كبرى مثل إكسبو وكأس آسيا وكأس العالم، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة، مما يستدعي العمل على تحسين تجارب الزوار، سواء أكانوا معتمرين، حجاجًا، أو سياحًا.
وبين أن الجائزة تسهم في رفع الوعي بأهمية تجربة العميل لدى الأفراد والمؤسسات، من خلال تعزيز ثقافة التركيز على العملاء وتحفيز الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم، إذ تشمل الجائزة فئات متعددة تغطي القطاعات كافة، مثل التحول الرقمي الذي تميزت فيه المملكة عالميًا، وأفضل قائد وفريق في تجربة العميل، مما يعكس اهتمام المملكة بتبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين التجارب.
وأشار الشمسان إلى تضاعف الإقبال على الجائزة مقارنة بالنسخة الأولى، حيث قال: "شهدنا زيادة بنسبة ثلاثة أضعاف في عدد المشاركات والجهات المتقدمة، التي تجاوزت 110 جهات حكومية وخاصة، منها وزارة الداخلية، وزارة الصحة، ووزارة الاستثمار، حيث يعكس جودة التجارب التي تقدمها المملكة وقوتها في هذا المجال".
وتعد جائزة تجربة العميل السعودية أداة استراتيجية لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع جودة الخدمات وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة لتبني أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز التنافسية على المستوى الدولي.

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