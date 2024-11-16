غازبروم الروسية توقف ضخ إمدادات الغاز إلى النمسا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسعار الغاز في أوروبا بعد أن قالت شركة“أو إم في” (OMV) النمساوية إن روسيا ستخفض عمليات التسليم بدءاً من اليوم السبت.

وقالت“أو إم في” في بيان لها إن“غازبروم” أخطرت الشركة بأنها ستخفض الإمدادات إلى النمسا إلى الصفر. ويأتي هذا القطع بعد أن قالت شركة الطاقة النمساوية إنها ستوقف المدفوعات لاسترداد تعويضات تحكيم بقيمة 230 مليون يورو (242 مليون دولار) ضد الشركة الروسية.

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ارتفع سعر العقد المرجعي في المنطقة بما يصل إلى 2.7%، معوضاً خسائره السابقة. تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تُتداول عند أعلى مستوياتها في عام.

توقيت حرج

ويأتي التوقف في 16 نوفمبر مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم التدفئة. ويشكل هذا الخفض حدثاً مهماً حتى مع الجهود التي تبذلها أوروبا للابتعاد عن الغاز الروسي.

قالت فلورنس شميت، خبيرة استراتيجية الطاقة الأوروبية في“رابوبنك”:“الأسعار ترتفع لأن وقف التسليمات إلى النمسا يأتي قبل أيام قليلة من الموعد المتوقع، وهو ما يزيد الوضع سوءاً. وفي حين أن السوق لديها حالياً إمدادات جيدة، فإن هذا التوقف يعني أنه سيكون من الضروري إجراء عمليات سحب أقوى للتخزين خلال فصل الشتاء بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال”.

في الوقت الحالي، تظهر الترشيحات لمنطقة“سودجا”، وهي نقطة حدودية على الحدود الروسية الأوكرانية، المستوى المعتاد للتدفقات ليوم السبت، بحسب بيانات مشغلة الشبكة في أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أن الغاز الروسي يتدفق إلى النمسا عبر أوكرانيا وسلوفاكيا.

نقطة تحول

ويُعد هذا الإعلان نقطة تحول بالنسبة للنمسا، التي حافظت على واحدة من أقدم وأعمق العلاقات في أوروبا مع الطاقة الروسية، وفي 2018 مددت عقد غاز طويل الأجل حتى 2040. ابتعد جزء كبير من المنطقة عن غاز موسكو في السنوات الأخيرة، وتعد النمسا –السوق المحلية لشركة“أو إم في”– والمجر وسلوفاكيا أكبر مستوردي الوقود المتبقين.

“أو إم في” قالت يوم الخميس إنها تستطيع الوفاء بالتزامات التوريد عبر مصادر بديلة حتى لو تعطل عقدها طويل الأجل (مع غازبروم).

سحب أكبر

ويأتي قطع الإمدادات أيضاً بعد أن أدى انخفاض درجات الحرارة، وتراجع الرياح إلى تسريع عمليات سحب الغاز من مواقع التخزين. وقد يؤدي ذلك إلى ترك كمية أقل من الغاز متاحة في وقت لاحق من الشتاء عندما ترتفع احتياجات التدفئة بشكل أكبر.

ومن شأن عمليات السحب القوية أن تزيد من صعوبة تجديد المخزونات في الصيف المقبل. وقد أدى ذلك إلى إبقاء أسعار الصيف للعام المقبل مرتفعة مقارنة بأسعار الشتاء المقبل.

كما ارتفعت تكلفة التحوط ضد ارتفاع الأسعار خلال موسم التخزين في العام المقبل. لتصبح فجوة التقلب الضمنية بين الخيارات الهولندية لشهر أبريل، عندما يبدأ المتداولون في بناء المخزونات، وتلك الخاصة بشتاء 2025، الآن عند أعلى مستوياتها هذا العام.

ارتفعت العقود الآجلة الهولندية لأقرب شهر استحقاق، وهو مؤشر الغاز الأوروبي، بنسبة 1% إلى 45.59 يورو لكل ميغاواط في الساعة في الساعة 4:10 مساءً في أمستردام.

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