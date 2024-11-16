إنتاج الطاقة في الصين حافظ على نمو مستقر في أكتوبر الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء، أن إنتاج الطاقة في الصين قد حافظ على نمو مستقر في شهر أكتوبر الماضي.
وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم السبت – إلى ارتفاع إنتاج الفحم الخام بنسبة 4.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 410 ملايين طن، في حين ارتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.5 % عن العام الماضي ليصل إلى 17.77 مليون طن.
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واستوردت الصين 46.25 مليون طن من الفحم الخام الشهر الماضي، بارتفاع 28.5 % على أساس سنوي، بينما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 8.7 % إلى 44.7 مليون طن.
وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي شهد نموا سريعا الشهر الماضي، مع زيادة الإنتاج بنسبة 8.4 % ليصل إلى 20.8 مليار متر مكعب، فيما شهد معدل النمو تسارعا بـ1.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر.. فيما بلغ توليد الطاقة في البلاد في أكتوبر الماضي 731 مليار كيلو وات/سا، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 2.1 %.
المصدر:
MENAFN16112024000202011048ID1108892392
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