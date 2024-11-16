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إنتاج الطاقة في الصين حافظ على نمو مستقر في أكتوبر الماضي - جريدة البورصة

11/16/2024 4:22:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء، أن إنتاج الطاقة في الصين قد حافظ على نمو مستقر في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم السبت – إلى ارتفاع إنتاج الفحم الخام بنسبة 4.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 410 ملايين طن، في حين ارتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.5 % عن العام الماضي ليصل إلى 17.77 مليون طن.

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واستوردت الصين 46.25 مليون طن من الفحم الخام الشهر الماضي، بارتفاع 28.5 % على أساس سنوي، بينما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 8.7 % إلى 44.7 مليون طن.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي شهد نموا سريعا الشهر الماضي، مع زيادة الإنتاج بنسبة 8.4 % ليصل إلى 20.8 مليار متر مكعب، فيما شهد معدل النمو تسارعا بـ1.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر.. فيما بلغ توليد الطاقة في البلاد في أكتوبر الماضي 731 مليار كيلو وات/سا، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 2.1 %.

المصدر:

MENAFN16112024000202011048ID1108892392

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