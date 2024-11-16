إنتاج الطاقة في الصين حافظ على نمو مستقر في أكتوبر الماضي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء، أن إنتاج الطاقة في الصين قد حافظ على نمو مستقر في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية اليوم السبت – إلى ارتفاع إنتاج الفحم الخام بنسبة 4.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 410 ملايين طن، في حين ارتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.5 % عن العام الماضي ليصل إلى 17.77 مليون طن.

موضوعاتبيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار غازبروم الروسية توقف ضخ إمدادات الغاز إلى النمسا صناديق التحوط تقلص رهاناتها على ارتفاع الذهب بعد فوز

واستوردت الصين 46.25 مليون طن من الفحم الخام الشهر الماضي، بارتفاع 28.5 % على أساس سنوي، بينما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 8.7 % إلى 44.7 مليون طن.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي شهد نموا سريعا الشهر الماضي، مع زيادة الإنتاج بنسبة 8.4 % ليصل إلى 20.8 مليار متر مكعب، فيما شهد معدل النمو تسارعا بـ1.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر.. فيما بلغ توليد الطاقة في البلاد في أكتوبر الماضي 731 مليار كيلو وات/سا، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 2.1 %.

المصدر: