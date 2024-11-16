Saturday, 16 November 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقف خدمة نتفليكس عن آلاف المستخدمين في أمريكا - جريدة البورصة

11/16/2024 4:22:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال موقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال إن منصة البث المباشر نتفليكس توقفت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس الجمعة بينما كان المشاهدون يتابعون مباراة ملاكمة مرتقبة بين مايك تايسون وجيك بول.

وأفاد الموقع بأن عدد المستخدمين الذين أشاروا إلى وجود مشكلات بلغ 85021 اليوم السبت.

موضوعات متعلقة بعد تفشي بكتيريا ببعض فروعها .. ماكدونالدز تنفق 100 مليون دولار لاستعادة العملاء استقرار أسعار الذهب لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من 4% تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% إثر مخاوف وفرة المعروض

وأضاف الموقع أن توقف البث أثر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى بما في ذلك نيويورك وسياتل ولوس انجليس، مع تقارير متفرقة من مناطق أخرى.

وقالت نتفليكس إنها ليس لديها تعليق فوري ردا على طلب من رويترز.

المصدر:

MENAFN16112024000202011048ID1108892391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث