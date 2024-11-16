توقف خدمة نتفليكس عن آلاف المستخدمين في أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال موقع داون ديتيكتور لتتبع الأعطال إن منصة البث المباشر نتفليكس توقفت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس الجمعة بينما كان المشاهدون يتابعون ملاكمة مرتقبة بين مايك تايسون وجيك بول.

وأفاد الموقع بأن عدد المستخدمين الذين أشاروا إلى وجود مشكلات بلغ 85021 اليوم السبت.

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وأضاف الموقع أن توقف البث أثر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى بما في ذلك نيويورك وسياتل ولوس انجليس، مع تقارير متفرقة من مناطق أخرى.

وقالت نتفليكس إنها ليس لديها تعليق فوري ردا على طلب من رويترز.

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