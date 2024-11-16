الإسكان تطرح 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفورى بالمحافظات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشربينى:“سكن لكل المصريين 5” يغطى العديد من المحافظات القائمة بالفعلعبد الحميد: الأسعار تتراوح من 184 ألف وحتى 400 ألف جنيه للوحدة
قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الطرح الجديد“سكن لكل المصريين 5” يغطى العديد من المحافظات القائمة بالفعل، ويتضمن عددًا كبيرًا من المدن والمراكز والمواقع بداخل المحافظات.
وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الطرح الجديد يتضمن نحو 24 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.
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وقالت إنه بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضى الدخل الجاهزة للتسليم الفورى بمساحة تصل إلى 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه، فإن محافظة المنيا تشمل مدينة بنى مزار فى موقعى“أبو جرج، وأبطوجة”، أما الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع فى محافظة سوهاج فى مدينة سوهاج فى مواقع“نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل” ومدينة جهينة فى مواقع“كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد”، ومدينة المنشآة فى موقع“خارفة المنشآة”، ومدينة طهطا فى مواقع“الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية”، وفى مدينة المراغة فى مواقع“السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص”، ومدينة طما فى موقع“العزبة المستجدة- تل الزوكى”.
أما فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضى الدخل الجاهزة للتسليم بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه، فإنها تضم محافظات أسوان بمدينة“كوم أمبو- وإدفو”، والجيزة بمدينة“جزر القطوري- العياط”، أما الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بسعر 270 ألف جنيه، فإنها تقع فى محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع“المطمر”، ومدينة منفلوط بموقع“العتامنة”، ومحافظة الفيوم بمدينة“هوارة”، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع“الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع“بهواش” ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتى دمشقين وشدموه، ومحافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعى“بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.
أضافت عبد الحميد، أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضى الدخل الجاهزة للتسليم الفورى بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه، فإنها تضم أيضًا محافظة أسيوط فى مدن“أبنوب، منقباد، والبداري”، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعى“أبو قليعي، والرياينة”، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة“الضبعية”.
وقالت إنه فيما يخص محافظة الإسماعيلية فتقع الوحدات فى مدينة القنطرة شرق، ومدينة فايد بموقع قرية عبد الناصر، ومحافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبو رديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادى النطرون.
واستطردت: فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع فى محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع“بجوار الكمين”، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بنى سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع“أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة”، ومحافظة مطروح بمدينة الحمام.
وأشارت عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضى الدخل الجاهزة للتسليم الفورى بالمحافظات بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وبسعر 400 ألف جنيه، فإنها تقع فى محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع“مدينة الشمس”، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادى بموقعى“الضمرانية، وهو2′′، ومدينة نقادة بموقع“الشيخ حسين”، ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.
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