الإسكان تطرح 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفورى بالمحافظات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) الشربينى:“سكن لكل المصريين 5” يغطى العديد من المحافظات القائمة بالفعلعبد الحميد: الأسعار تتراوح من 184 ألف وحتى 400 ألف جنيه للوحدة

قال المهندس شريف الشربينى، الإسكان، إن الطرح الجديد“سكن لكل المصريين 5” يغطى العديد من المحافظات القائمة بالفعل، ويتضمن عددًا كبيرًا من المدن والمراكز والمواقع بداخل المحافظات.

وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الطرح الجديد يتضمن نحو 24 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

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وقالت إنه بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضى الدخل الجاهزة للتسليم الفورى بمساحة تصل إلى 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه، فإن محافظة المنيا تشمل مدينة بنى مزار فى موقعى“أبو جرج، وأبطوجة”، أما الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع فى محافظة سوهاج فى مدينة سوهاج فى مواقع“نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل” ومدينة جهينة فى مواقع“كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد”، ومدينة المنشآة فى موقع“خارفة المنشآة”، ومدينة طهطا فى مواقع“الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية”، وفى مدينة المراغة فى مواقع“السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص”، ومدينة طما فى موقع“العزبة المستجدة- تل الزوكى”.

أما فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضى الدخل الجاهزة للتسليم بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه، فإنها تضم محافظات أسوان بمدينة“كوم أمبو- وإدفو”، والجيزة بمدينة“جزر القطوري- العياط”، أما الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بسعر 270 ألف جنيه، فإنها تقع فى محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع“المطمر”، ومدينة منفلوط بموقع“العتامنة”، ومحافظة الفيوم بمدينة“هوارة”، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع“الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع“بهواش” ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتى دمشقين وشدموه، ومحافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعى“بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.

أضافت عبد الحميد، أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضى الدخل الجاهزة للتسليم الفورى بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه، فإنها تضم أيضًا محافظة أسيوط فى مدن“أبنوب، منقباد، والبداري”، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعى“أبو قليعي، والرياينة”، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة“الضبعية”.

وقالت إنه فيما يخص محافظة الإسماعيلية فتقع الوحدات فى مدينة القنطرة شرق، ومدينة فايد بموقع قرية عبد الناصر، ومحافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبو رديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادى النطرون.

واستطردت: فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع فى محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع“بجوار الكمين”، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بنى سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع“أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة”، ومحافظة مطروح بمدينة الحمام.

وأشارت عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضى الدخل الجاهزة للتسليم الفورى بالمحافظات بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وبسعر 400 ألف جنيه، فإنها تقع فى محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع“مدينة الشمس”، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادى بموقعى“الضمرانية، وهو2′′، ومدينة نقادة بموقع“الشيخ حسين”، ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.