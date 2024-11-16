صفقة بيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) صفقة بيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار - جريدة البورصة" />
السبت, نوفمبر 16, 2024
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