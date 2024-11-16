صفقة بيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار - جريدة البورصة



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى وزير الإسكان يصدر توجيهات لـ”المجتمعات العمرانية” بشأن المدن الجديدة “اقتصادية قناة السويس” تبحث التعاون مع السفارة الأمريكية في الصناعة والتجارة “الجمارك” توضح إجراءات العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة“DHI” الدنماركية

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى وزير الإسكان يصدر توجيهات لـ”المجتمعات العمرانية” بشأن المدن الجديدة “اقتصادية قناة السويس” تبحث التعاون مع السفارة الأمريكية في الصناعة والتجارة “الجمارك” توضح إجراءات العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة“DHI” الدنماركية

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى صفقة بيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار كتب : البورصة خاص السبت 16 نوفمبر 2024





تجري شركة“سبيس إكس” محادثات مبكرة لبيع أسهم مملوكة للأفراد داخل الشركة -موظفين أو مساهمين- في السوق الثانوية، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، يمكن أن تعزز الصفقة قيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية التابعة للملياردير“إيلون ماسك” إلى حوالي 255 مليار دولار، ارتفاعًا من التقييم السابق والبالغ حوالي 210 مليارات دولار.

موضوعاتإنتاج الطاقة في الصين حافظ على نمو مستقر في أكتوبر الماضي غازبروم الروسية توقف ضخ إمدادات الغاز إلى النمسا صناديق التحوط تقلص رهاناتها على ارتفاع الذهب بعد فوز ترامب

وسيكون التقييم الجديد مستوى قياسيًا بالنسبة للشركات الخاصة الأمريكية غير المدرجة في البورصات، لكنه لا يزال أقل من 268 مليار دولار والذي قيمت به“بايت دانس”، الشركة الأم الصينية لمنصة الفيديو“تيك توك”، في ديسمبر 2023.

يأتي هذا بعدما ذكرت صحيفة“فاينانشال تايمز” في تقرير، أن“سبيس إكس” ستسمح للمستثمرين الحاليين ببيع أسهمهم في شهر ديسمبر المقبل، بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد، مما يقدر قيمة الشركة بأكثر من 250 مليار دولار.