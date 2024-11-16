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صفقة بيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار - جريدة البورصة

11/16/2024 4:22:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صفقة بيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار - جريدة البورصة" />

السبت, نوفمبر 16, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى صفقة بيع لأسهم سبيس إكس ترفع تقييمها إلى 255 مليار دولار كتب : البورصة خاص السبت 16 نوفمبر 2024

تجري شركة“سبيس إكس” محادثات مبكرة لبيع أسهم مملوكة للأفراد داخل الشركة -موظفين أو مساهمين- في السوق الثانوية، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، يمكن أن تعزز الصفقة قيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية التابعة للملياردير“إيلون ماسك” إلى حوالي 255 مليار دولار، ارتفاعًا من التقييم السابق والبالغ حوالي 210 مليارات دولار.

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وسيكون التقييم الجديد مستوى قياسيًا بالنسبة للشركات الخاصة الأمريكية غير المدرجة في البورصات، لكنه لا يزال أقل من 268 مليار دولار والذي قيمت به“بايت دانس”، الشركة الأم الصينية لمنصة الفيديو“تيك توك”، في ديسمبر 2023.

يأتي هذا بعدما ذكرت صحيفة“فاينانشال تايمز” في تقرير، أن“سبيس إكس” ستسمح للمستثمرين الحاليين ببيع أسهمهم في شهر ديسمبر المقبل، بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد، مما يقدر قيمة الشركة بأكثر من 250 مليار دولار.

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