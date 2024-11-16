بعد تفشي بكتيريا ببعض فروعها .. ماكدونالدز تنفق 100 مليون دولار لاستعادة العملاء - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنفق ماكدونالدز 100 مليون دولار على التسويق ومساعدة الفروع الأكثر تضرراً من تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية الذي أصاب أكثر من 100 شخص وأضر بالمبيعات في محاولة لاستعادة ثقة العملاء.
في مذكرة أرسلت إلى الموظفين وحصلت عليها شبكة CNN تنفق ماكدونالدز 35 مليون دولار على التسويق بما في ذلك حملة ضخمة تركز على منتجاتها من الدجاج، بالإضافة إلى 65 مليون دولار موجهة نحو أصحاب امتياز العلامة التجارية الذين خسروا أعمالهم في الولايات التي حدث فيها تفشي المرض.
موضوعات متعلقة
توقف خدمة نتفليكس عن آلاف المستخدمين في أمريكا استقرار أسعار الذهب لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من 4% تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% إثر مخاوف وفرة المعروض
انخفضت الزيارات والمبيعات بشكل حاد في أكتوبر بعد أن قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء إن البصل الطازج المقطع المستخدم في العديد من وجبات الشركة هو المصدر المحتمل لتفشي الإشريكية القولونية.
وتسببت البكتيريا التي انتشرت داخل عدد من فروع الشركة في انتقال أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في 14 ولاية، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد السلسلة ما أدى إلى انخفاض سهم ماكدونالدز بنحو 7% خلال الشهر الماضي.
((لقد اكتسبنا أهمية وثقة وحب الأقواس الذهبية -رمز العلامة التجارية لمكادونالدز- بشق الأنفس على مدار نحو 70 عاماً من خلال التزامنا الثابت بفعل الشيء الصحيح، ولقد أوضحت الأسابيع الثلاثة الماضية ذلك بشكل أكبر))، وفقاً للمذكرة التي وقعها كبير مسؤولي التأثير في السلسلة لأميركا الشمالية مايكل جوندا، وكبير مسؤولي التسويق وتجربة العملاء طارق حسن.
قالت ماكدونالدز إن الاختبارات الأخيرة أظهرت عدم وجود البكتيريا في طعامها، وأشارت في المذكرة إلى أن برجر ربع باوند المغطى بالبصل المبشور عاد الآن إلى القوائم في جميع أنحاء البلاد.
في مكالمة أرباح بعد تفشي المرض قال الرئيس التنفيذي كريس كيمبزينسكي إن السلسلة ((مستعدة لبذل المزيد إذا احتجنا إلى ذلك لاستعادة العملاء)).
تتضمن الحملة التسويقية الجديدة إعلانات تلفزيونية تروج لوجبة ماك ناجتس المكونة من 10 قطع، ووجباتها التي تباع مقابل 5 دولارات.
المصدر:
MENAFN16112024000202011048ID1108892388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.