بعد تفشي بكتيريا ببعض فروعها .. ماكدونالدز تنفق 100 مليون دولار لاستعادة العملاء - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تنفق ماكدونالدز 100 مليون دولار على التسويق ومساعدة الفروع الأكثر تضرراً من تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية الذي أصاب أكثر من 100 شخص وأضر بالمبيعات في محاولة لاستعادة ثقة العملاء.

في مذكرة أرسلت إلى الموظفين وحصلت عليها شبكة CNN تنفق ماكدونالدز 35 مليون دولار على التسويق بما في ذلك حملة ضخمة تركز على منتجاتها من الدجاج، بالإضافة إلى 65 مليون دولار موجهة نحو أصحاب امتياز العلامة التجارية الذين خسروا أعمالهم في الولايات التي حدث فيها تفشي المرض.

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انخفضت الزيارات والمبيعات بشكل حاد في أكتوبر بعد أن قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء إن البصل الطازج المقطع المستخدم في العديد من وجبات الشركة هو المصدر المحتمل لتفشي الإشريكية القولونية.

وتسببت البكتيريا التي انتشرت داخل عدد من فروع الشركة في انتقال أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في 14 ولاية، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد السلسلة ما أدى إلى انخفاض سهم ماكدونالدز بنحو 7% خلال الشهر الماضي.

((لقد اكتسبنا أهمية وثقة وحب الأقواس الذهبية -رمز العلامة التجارية لمكادونالدز- بشق الأنفس على مدار نحو 70 عاماً من خلال التزامنا الثابت بفعل الشيء الصحيح، ولقد أوضحت الأسابيع الثلاثة الماضية ذلك بشكل أكبر))، وفقاً للمذكرة التي وقعها كبير مسؤولي التأثير في السلسلة لأميركا الشمالية مايكل جوندا، وكبير مسؤولي التسويق وتجربة العملاء طارق حسن.

قالت ماكدونالدز إن الاختبارات الأخيرة أظهرت عدم وجود البكتيريا في طعامها، وأشارت في المذكرة إلى أن برجر ربع باوند المغطى بالبصل المبشور عاد الآن إلى القوائم في جميع أنحاء البلاد.

في مكالمة أرباح بعد تفشي المرض قال الرئيس التنفيذي كريس كيمبزينسكي إن السلسلة ((مستعدة لبذل المزيد إذا احتجنا إلى ذلك لاستعادة العملاء)).

تتضمن الحملة التسويقية الجديدة إعلانات تلفزيونية تروج لوجبة ماك ناجتس المكونة من 10 قطع، ووجباتها التي تباع مقابل 5 دولارات.

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