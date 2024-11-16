وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، سير العمل بمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخى والثقافى والحضاري.
وتجول الشربيني، بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، وبأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفساً ومتنزها لسكان القاهرة.
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وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، يشمل (البحيرة – النافورة الأثرية – المسرح الرومانى – البرجولة – الكافتيريا – المطعم – الأسوار – غيرها)، ويتناول التطوير 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادى السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبنى الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.
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