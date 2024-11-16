وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، سير العمل بمشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخى والثقافى والحضاري.

وتجول الشربيني، بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية، وبأعلى جودة، لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفساً ومتنزها لسكان القاهرة.

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وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير وإحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، يشمل (البحيرة – النافورة الأثرية – المسرح الرومانى – البرجولة – الكافتيريا – المطعم – الأسوار – غيرها)، ويتناول التطوير 3 محاور، وهى، الحفاظ على الأشجار التراثية ذات القيمة، بجانب التجديد لبعض مكونات الحديقة مثل النافورة الأثرية، ومبنى نادى السلاح ومنطقة التبة التراثية، إضافة إلى إحياء البحيرة والمسرح المفتوح ومبنى الكافتيريا والأسوار والبرجولات التراثية.