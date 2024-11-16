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تداعيات ضم الضفة الغربية ....بقلم سمير عباهرة

11/16/2024 4:15:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بدأ اليمين الاسرائيلي المتطرف في التصعيد منذ اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية ووصول
ترمب الى سدة الحكم رئيسا للولايات المتحدة حيث اطلق وزير المالية الاسرائيلي سموتريتش
مشروعه الجديد الذي انطلق من عقائده التلمودية بالدعوة الى ضم الضفة الغربية تحت غطاء الرئيس
الامريكي الفائز في الانتخابات الامريكية ترامب.
وانشغلت وسائل الاعلام على مختلف انواعها ومسمياتها في الايام القليلة الماضية بمشروع
سموتريتش وتناولت الكثير من الفضائيات تحليلات عميقة لهذا الحدث وتداعياته ونتائجه على
المنطقة وعلى واقع الصراع اولا وعلى صعيد العلاقات الدولية والإقليمية. وكانت اسرائيل قد اعلنت
حربها على قطاع غزه بعد احداث السابع من اكتوبر من العام الماضي وتحت مبررات تصفية حماس
وذراعها العسكري ولكن الحدث تجاوز في صيرورته ومفاهيمه كافة الاعراف والمواثيق الدولية
والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الانسان لما ارتكبته اسرائيل من مجازر بحق
الشعب الفلسطيني وما تعرض له هذا الشعب من ابادة جماعية وترحيل وتهجير قسري وإتباع سياسة
الارض المحروقة بتدمير كافة المباني والممتلكات والمستشفيات والمؤسسات الاخرى وتقطيع اوصال
غزه الى محاور عدة وتحويها الى قواعد عسكرية لسهولة السيطرة عليها. وتزامنت احداث غزه مع
احداث اخرى شهدتها شمال الضفة الغربية حيث ارتكب الجيش الاسرائيلي هناك مجازر عدة وتدمير
الممتلكات وهدم البيوت وتجريف الشوارع.
التصريحات الصادرة عن طاقم الرئيس المنتخب دونالد ترامب يمكن ان نعتبرها متناقضة ففي الوقت
الذي صدرت فيه تصريحات عن المرشح لمنصب السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي إن الإدارة
القادمة قد تدعم ضم الضفة الغربية نقلت القناة 12 الاسرائيلية عن مسئول امريكي اخر تأكيده بعدم
وجود أي نقاش حول قضية فرض السيادة على الضفة الغربية وبأنها ليست على جدول الاعمال
اطلاقا.
ايا كانت الاحتمالات المطروحة فان أي خطوة يمكن ان تترك اثراً على عناصر الصراع الفلسطيني
الاسرائيلي ولصالح اسرائيل بشكل خاص وعلى الاوضاع السياسة الاقليمية بشكل عام تفرضها
اعتبارات عدة في مفاهيم وحسابات العلاقات الدولية.لا شك ان القانون الدولي يحكم مسارات السياسة
الدولية بمفهومه العام لكن هناك تجاوزات كثيرة تشكل اختراقا واضحا للقوانين الدولية حيث تبرز
موازين القوى والمعادلات الدولية وطبيعة وصيغة التحالفات والتكتلات الاقليمية والدولية وما تفرزه
من تحولات وتغيرات في المعادلة الدولية والإقليمية ايضا وأخيرا لغة المصالح التي تبقى المعيار الاهم
في التفاعلات السياسية الدولية وهذا يقودنا الى حقيقة واضحة تماما بأن الولايات المتحدة لها مصالح
كثيرة في منطقة الشرق الاوسط وتشكل اسرائيل احد المصالح الكبرى للولايات المتحدة لكن على
الجانب الاخر من هذه المنطقة فان لها الكثير من المصالح وتحديدا في منطقة الخليج حيث النفط
والغاز والمصالح الاخرى التي تتعلق بالممرات المائية في قناة السويس والبحر الاحمر وباب المندب
والتي تعتبر احد شرايين الحياة للولايات المتحدة وبقية دول العالم هذا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار
وجود مصالح اخرى بضرورة العمل على استقرار هذه المنطقة من منطلق حرص الولايات المتحدة
على مصالحها بعدما افرزت معطيات السابع من اكتوبر ظهور قوى اقليمية تمكنت من ايقاع الضرر
بالمصالح الامريكية والأوروبية عندما تم مهاجمة السفن التي تحمل البضائع في البحر الاحمر مما

شكل ضربا لاقتصاد هذه البلدان وانطلاقا من ذلك على الولايات المتحدة ان تحافظ على التوازنات بين
اقطاب الصراع وان تعمل على استقرار هذه المنطقة حفاظا على مصالحها. وبالعودة الى الحرب التي
تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني نجد ان عدم الاستقرار هو الذي اشعل فتيل هذه الحرب ويبقى
العنوان الابرز في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم وحقهم في
اقامة دولتهم بحدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ضم الضفة الغربية يعتبر بمثابة تحدي للمجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
وعلى الولايات المتحدة اخذ ذلك في الحسبان قبل اقدامها على مثل هذه الخطوة ان صحت التقارير
الواردة وأعطت الضوء الاخضر لاسرائيل لعملية الضم فان ذلك يعتبر بمثابة انتحار سياسي بل وعلى
النقيض من ذلك وحفاظا على مصالحها ليس المطلوب منها مراقبة المشهد من بعيد بل عليها كبح
جماح اسرائيل وتحذير اسرائيل من الاقدام على مثل هذه الخطوة لما لها من اثار ونتائج كارثية لان
ذلك سيؤدي الى انفجار شامل في المنطقة ومن المحيط الى الخليج ويفتح ابواب الجحيم على اسرائيل
فالمعادلات تتبدل وتتغير وفق المعطيات السياسية.فقد ابرزت احداث السابع من اكتوبر بكل معطياتها
تحولات كبيرة على الكثير من البنى الفكرية والاجتماعية وأحدثت حالة من النضج الوطني والفكري
والأيديولوجي وتحديدا لدى فئة الشباب في مقتبل العمر والذين انخرطوا في مجموعات مسلحة دون
فهمهم الايديولوجي ولكن كان بدافع مقاومة القهر والعدوان.
ولم تقتصر ردود الفعل على الجرائم الاسرائيلية محليا وعربيا بل امتد صداها ليشعل اوروبا عندما تم
استهداف لاعبي احد الفرق الاسرائيلية في هولندا وهذه اشارة اخرى الى لان عدم الاستقرار سيمتد
الى مناطق متفرقة كثير ة من العالم وتحديدا في الساحة الاوروبية كما حدث بالأمس في فرنسا عندما
تم تجنيد اربعة آلاف شرطي فرنسي لقمع أي احتجاجات ضد اسرائيل وتوفير الحماية للمنتخب
الاسرائيلي الذي خاض مباراة مع المنتخب الفرنسي وكانت النتيجة ان الجمهور الفرنسي قاطع مباراة
المنتخب الاسرائيلي ونظم مظاهرات خارج الملعب احتجاجا على الابادة الجماعية التي تمارس ضد
الشعب الفلسطيني.
حقبة الرئيس الامريكي ترامب الثانية في حكمه لن تكون ذات اختلافات كثيرة عن حقبته الاولى التي
اعترف فيها بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وتم نقل السفارة الامريكية اليها وجاء بصفقة القرن
التي تم افشالها لكن الذي اختلف هو الصحوة العربية على المستوى الرسمي والشعبي فترامب يريد
استكمال عملية التطبيع السعودي الاسرائيلي لكن بالتأكيد ان الجواب وصل الى مسامعه وتردد صداه
في اروقة السياسة الامريكية خلال الاربعة سنوات الماضية وعلى لسان المسئولين السعوديين بان
ثمن التطبيع هو اقامة الدولة الفلسطينية وعلى ترامب قبل التوجه الى السعودية عليه ان يحمل في
حقيبته مشروع اقامة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين.


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