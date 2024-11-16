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مواطنون يتصدون لهجوم مستعمرين على بيت فوريك شرق نابلس

11/16/2024 4:15:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- تصدى مواطنون، اليوم السبت، لهجوم نفذه عشرات المستعمرين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منازل على أطراف حي الضباط في بيت فوريك، بعض منها قيد الانشاء، قبل أن يتصدى المواطنون لهم، ويجبروهم على الانسحاب.

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