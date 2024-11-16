مواطنون يتصدون لهجوم مستعمرين على بيت فوريك شرق نابلس
التاريخ
11/16/2024 4:15:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN- تصدى مواطنون، اليوم السبت، لهجوم نفذه عشرات المستعمرين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا منازل على أطراف حي الضباط في بيت فوريك، بعض منها قيد الانشاء، قبل أن يتصدى المواطنون لهم، ويجبروهم على الانسحاب.
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