الاحتلال يعتقل شابا ويفتش منازل في مدينة نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا، وفتشت منازل فيمدينة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة، وداهمت عددا من المنازل في حارات الحبلة والشيخ مسلم والسوق الشرقي، واعتقلت الشاب عبد الرحمن السايح، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت مخيم العين غرب المدينة، وداهمت منازل، وفتشتها.