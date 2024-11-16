الاحتلال يعتقل شابا ويفتش منازل في مدينة نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا، وفتشت منازل في
مدينة نابلس.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة، وداهمت عددا من المنازل في حارات الحبلة والشيخ مسلم والسوق الشرقي، واعتقلت الشاب عبد الرحمن السايح، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت مخيم العين غرب المدينة، وداهمت منازل، وفتشتها.
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