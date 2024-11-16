الاحتلال ينذر بإخلاء مبانٍ في ضاحية بيروت الجنوبية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN- أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان مباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلائها "فورا"، تمهيدا لقصفها.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن جيش الاحتلال وجّه اليوم تحذيرا إلى السكان في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في مبانٍ محددة داخل حارة حريك، وطالبهم بإخلائها.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر منصة "إكس": إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك، الإخلاء فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و445 شهيدا، و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.
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