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الاحتلال ينذر بإخلاء مبانٍ في ضاحية بيروت الجنوبية

11/16/2024 4:15:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN- أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان مباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلائها "فورا"، تمهيدا لقصفها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن جيش الاحتلال وجّه اليوم تحذيرا إلى السكان في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في مبانٍ محددة داخل حارة حريك، وطالبهم بإخلائها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر منصة "إكس": إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك، الإخلاء فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و445 شهيدا، و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.

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