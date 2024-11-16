شهداء في قصف للاحتلال على بيت لاهيا

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين، الليلة، في لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن الاحتلال قصف منازل لمواطنين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شكال قطعا غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف المنازل في مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا، بينما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها تلك المناطق بالقذائف والأسلحة الرشاشة.