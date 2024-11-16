شهداء في قصف للاحتلال على بيت لاهيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين، الليلة، في قصف
لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقال مراسلنا إن طيران الاحتلال قصف منازل لمواطنين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شكال قطعا غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم أطفال.
وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف المنازل في مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا، بينما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها تلك المناطق بالقذائف والأسلحة الرشاشة.
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