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شهداء في قصف للاحتلال على بيت لاهيا

11/16/2024 2:09:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد عدد من المواطنين، الليلة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن طيران الاحتلال قصف منازل لمواطنين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شكال قطعا غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف المنازل في مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا، بينما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها تلك المناطق بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

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