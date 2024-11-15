تقنية جديدة لتدوير 90% من مياه الصرف بالمصانع - جريدة الوطن السعودية

بدأت عدد من المصانع السعودية إدخال تقنية جديدة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصناعي، وتدوير استخدامها واستعادتها، لتقليل النفايات السائلة، وإعادة استخدام أكثر من 90% من المياه العادمة والمعالجة مرة أخرى في العملية، وخفض تكاليف النقل والتخلص منها، وتقليل الالتزامات المرتبطة بها من خلال حلول فعالة ومستدامة لمعالجتها، والحصول على نتائج مختبرية متقدمة ومختبرة ((ميدانيًا)).

حلول مبتكرة

كشف المهندس خالد الصرعاوي، المتخصص في الحلول البيئية الذكية، لـ((الوطن)) أن التقنية ((الجديدة)) يتم حاليًا إدخالها في مجموعة من المصانع داخل السعودية، وهي تقدم حلولًا مبتكرة وفعالة، ومصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفريدة، وتم تطبيقها في عدد من الصناعات، للحد من استهلاك المياه العذبة الباهظة في الثمن، والوصول إلى المستوى الذي يجب أن تحققه للالتزام بالمتطلبات ومعايير لوائح التلوث البيئي من الجهات المختصة.

وأوضح: ((تعمل التقنية الجديدة من خلال التخثر الكهربائي، وهي عملية كهرومغناطيسية، وذلك من خلال السماح بالإزالة الميكانيكية للملوثات، وتفتيت المستحلبات، وزعزعة استقرار المواد الصلبة العالقة))، مضيفًا: ((من بين المزايا هذه التقنية عدم إضافة مواد كيميائية، وتكلفة تشغيلها منخفضة للغاية، ومتطلبات أقل للمساحة والبناء المدني، وإنتاج كميات أقل من النفايات الصلبة (الحمأة)، وقتل البكتيريا والقولونيات، وإزالة المعادن الثقيلة، وبسيطة وسهلة التشغيل والصيانة)).

تقليل الطاقة

قال الصرعاوي: ((هناك نظام جديد آخر لمعالجة مياه الصرف الصناعي، يعرف علميًا بنظام ((الأوزون)) الصغير، ويعمل على تحسين كفاءة المعالجة، وتقليل استخدام الطاقة، والسماح بأداء أفضل لأنظمة التهوية الحالية، وإنتاج أفضل للأكسجين البيولوجي والكيميائي، ويقتل البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى بشكل فعال، ومن مميزاته تقليل الاستهلاك الكيميائي، وإزالة الألوان 90%، وتحييد المواد البيولوجية، مثل البكتيريا والفيروسات، وله خصائص مطهرة أقوى من الكلور، وأكسدة الملوثات بشكل أكثر فعالية، والإسراع في عملية المعالجة، وانخفاض تكاليف التشغيل)).

أقل في المساحة

أضاف أن من بين التقنيات الأخرى ((الحديثة)) في معالجة مياه الصرف الصناعي في المصانع ما تعرف بـ((عملية الأكسدة المتقدمة))، التي تعمل على تحلل الملوثات العضوية المعقدة إلى جزيئات أبسط وغير سامة، وإزالة الملوثات العضوية الثابتة بشكل فعال، وتحقيق مستويات عالية من التطهير، وإزالة مسببات الأمراض، وتقليل تكوين منتجات التطهير الثانوية الضارة، ومن مزاياها: متطلبات أقل للمساحة والأعمال المدنية، وإنتاج كميات أقل من النفايات الصلبة (الحمأة)، وإزالة اللون بنسبة تصل إلى 95%، وقتل البكتيريا والقولونيات، وسهولة أعمال التشغيل والصيانة.

فوائد المعالجة

تساعد عمليات معالجة مياه الصرف على تقليل الآثار السلبية الناتجة عن انبعاث الملوثات إلى البيئة. فمن خلال معالجة هذه المياه، يمكن تقليل تأثيرها الضار على الأنظمة البيئية المحلية، مما يعزز من جودة الحياة. كما أنها تسهم في دعم قطاعات عدة، مثل الزراعة والصناعة، مما يتيح استخدام مياه جديدة بدلا من المياه العذبة، وبالتالي تقليل التكاليف.

وتعتمد المملكة على تقنيات حديثة في معالجة مياه الصرف، مثل المعالجة البيولوجية، والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، وأنظمة التناضح العكسي. وتُستخدم هذه التقنيات في ضمان جودة المياه المعالجة، وتلبية المعايير المطلوبة للاستخدام.

وقد تم تنفيذ مشاريع إستراتيجية عدة في المملكة، مثل مشروع ((التحلية)) ومشروع ((المياه المعالجة))، مما يعكس عمل مجهودات المملكة في تحسين إدارة الموارد المائية.

المستهدف من التدوير

منذ عام 2020، بدأت المملكة في التركيز على معالجة المياه وإعادة تدويرها كجزء من إستراتيجيتها لمواجهة التحديات المتعلقة بالموارد المائية. وفي عام 2020، دورت المملكة نحو 4.9 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة، مما يمثل خطوة مهمة نحو زيادة كفاءة استخدام هذه المياه في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية. وتهدف المملكة إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة من 17.3% في 2019 إلى 25% بحلول 2025، حيث تعتبر إستراتيجية تدوير المياه جزءًا من رؤية 2030، التي تشمل تطوير الأنظمة القانونية والإجراءات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه. كما أظهرت المملكة التزامًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الإدارة المستدامة للمياه

وتمثل إعادة تدوير المياه جزءًا مهمًا من الإستراتيجيات الوطنية للمحافظة على الموارد المائية وتعزيز الاستدامة. ففي عام 2023، تمت إعادة استخدام نحو 508 ملايين متر مكعب من المياه، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بـ127 مليون متر مكعب في 2016. هذه الزيادة تأتي نتيجة استثمارات كبيرة ومشاريع تطوير البنية التحتية لإعادة استخدام المياه في الري والصناعة والاستخدامات الحضرية. وتسعى المملكة من خلال خططها إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، بما في ذلك إنشاء مركز وطني للري، وتحسين الممارسات الزراعية. كما يجري العمل على تطوير تقنيات حديثة لتحسين إعادة التدوير، مع الاعتماد على أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحسين استخدام المياه المعالجة.

تقنيات معالجة مياه الصرف الصناعي في السعودية:

. تقنية التخثر الكهربائي: إزالة الملوثات دون مواد كيميائية، وتكلفة تشغيل منخفضة، وتقليل الحمأة.

. نظام الأوزون: تحسين كفاءة المعالجة، وتقليل الطاقة، وإزالة الألوان 90%.

. الأكسدة المتقدمة: تحلل الملوثات العضوية، وتقليل النفايات الصلبة، وتطهير عالٍ.

. فوائد المعالجة: تقليل التلوث البيئي، ودعم الزراعة والصناعة، وتقليل استهلاك المياه العذبة.

. إعادة التدوير: المملكة تعالج 4.9 مليون متر مكعب يوميا (2020)، وتستهدف 25% بحلول 2025 ضمن رؤية 2030.

نسب إعادة الاستخدام:

. المياه المعالجة المستهدفة: من 17.3% (2019) إلى 25% (2025).

. مياه معالجة يوميًا: 4.9 مليون متر مكعب (2020).

مستوى إعادة التدوير (2023):

. مياه معاد تدويرها: 508 مليون متر مكعب.

. زيادة مقارنة بعام 2016 (127 مليون متر مكعب).

مشاريع وتكاليف:

. 96 مشروعًا لتحسين معالجة المياه بقيمة 4 مليارات دولار.

. تحسين البنية التحتية للمصانع والمجتمعات.

أهداف مستقبلية:

* الوصول إلى 70% من إعادة استخدام المياه المعالجة بحلول 2030.

* دعم القطاعات الزراعية والصناعية عبر حلول مبتكرة وتقنيات حديثة.