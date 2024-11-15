المجالي: الكويت ستُسخّر كل الإمكانيات لحضور الجماهير الأردنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدّ السفير الأردني في الكويت سنان المجالي، الجمعة، أنّ دولة الكويت ستسخّر كل الإمكانيات للجماهير الأردنية لحضور مباراة
تصفيات كأس العالم بين منتخبي النشامى والأزرق الكويتي الشقيقين.
وقال المجالي في تصريحات مساء اليوم الجمعة، إنّ الكويت عملت على كافة التسهيلات اللازمة أمام المنتخب الوطني الذي وصل صباح اليوم إلى البلد الشقيق، بحسب "المملكة".
وأشار إلى أنّ رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي أحمد اليوسف الصباح، تعهد بتسخير الإمكانات للجماهير الأردنية، داعيًا الجالية الأردنية في الكويت لمؤازرة منتخب النشامى وحضور المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح المجالي أن السفارة الأردنية في الكويت تتابع بشكل يومي وبالتنسيق مع الاتحاد الأردني لكرة القدم الترتيبات اللازمة قبيل موعد المباراة بين المنتخبين.
وبين أن طرح التذاكر سيكون إلكترونيا قبل 48 ساعة من موعد المباراة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وتم تخصيص 5 آلاف تذكرة للجماهير الأردنية.
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