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المجالي: الكويت ستُسخّر كل الإمكانيات لحضور الجماهير الأردنية

11/15/2024 7:23:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدّ السفير الأردني في الكويت سنان المجالي، الجمعة، أنّ دولة الكويت ستسخّر كل الإمكانيات للجماهير الأردنية لحضور مباراة تصفيات كأس العالم بين منتخبي النشامى والأزرق الكويتي الشقيقين.

وقال المجالي في تصريحات مساء اليوم الجمعة، إنّ الكويت عملت على كافة التسهيلات اللازمة أمام المنتخب الوطني الذي وصل صباح اليوم إلى البلد الشقيق، بحسب "المملكة".

وأشار إلى أنّ رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي أحمد اليوسف الصباح، تعهد بتسخير الإمكانات للجماهير الأردنية، داعيًا الجالية الأردنية في الكويت لمؤازرة منتخب النشامى وحضور المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح المجالي أن السفارة الأردنية في الكويت تتابع بشكل يومي وبالتنسيق مع الاتحاد الأردني لكرة القدم الترتيبات اللازمة قبيل موعد المباراة بين المنتخبين.

وبين أن طرح التذاكر سيكون إلكترونيا قبل 48 ساعة من موعد المباراة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وتم تخصيص 5 آلاف تذكرة للجماهير الأردنية.

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