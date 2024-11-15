تأهيل طرق بقيمة مليوني دينار في مأدبا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس بلدية مأدبا، عارف الرواجيح، إن البلدية قامت بإعادة تأهيل طرق تابعة لها بكلفة مليوني دينار.
وأضاف الرواجيح، لـ "المملكة" الجمعة، أن مشروع إعادة تأهيل طريق العباس الممتد من منطقة جلول إلى منطقة نتل، تبلغ تكلفته نحو 460 ألف دينار، ويُنفَّذ من ميزانية صندوق البلدية.
وأشار إلى أن الأعمال تشمل تنفيذ طبقات إسفلتية باستخدام خلطة ساخنة، وتركيب إنارة للطريق، وتشجير المنطقة، إضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.
وأوضح الرواجيح أنه سيتم إغلاق الشارع جزئيًا بداية الأسبوع المقبل لإجراء أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لمطالب المواطنين ولتجنب آثار الغبار الناتج عن قشط الشارع. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة خلال 70 يومًا.
وأكد الرواجيح أن بلدية مأدبا أنهت استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء من خلال فتح جميع العبارات ومصارف المياه، وصيانتها، والتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار.
MENAFN15112024000151011027ID1108891919
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.