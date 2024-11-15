تأهيل طرق بقيمة مليوني دينار في مأدبا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس بلدية مأدبا، عارف الرواجيح، إن البلدية قامت بإعادة تأهيل طرق تابعة لها بكلفة مليوني دينار.

وأضاف الرواجيح، لـ "المملكة" الجمعة، أن مشروع إعادة تأهيل طريق العباس الممتد من منطقة جلول إلى منطقة نتل، تبلغ تكلفته نحو 460 ألف دينار، ويُنفَّذ من ميزانية صندوق البلدية.

وأشار إلى أن الأعمال تشمل تنفيذ طبقات إسفلتية باستخدام خلطة ساخنة، وتركيب إنارة للطريق، وتشجير المنطقة، إضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.

وأوضح الرواجيح أنه سيتم إغلاق الشارع جزئيًا بداية الأسبوع المقبل لإجراء أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لمطالب المواطنين ولتجنب آثار الغبار الناتج عن قشط الشارع. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة خلال 70 يومًا.

وأكد الرواجيح أن بلدية مأدبا أنهت استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء من خلال فتح جميع العبارات ومصارف المياه، وصيانتها، والتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار.