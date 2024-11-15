الصحة: 1307 ممرضين بحرينيين و1599 غير بحرينيين في المستشفيات الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬الكوادر‭ ‬التمريضية‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إذ‭ ‬شمل‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬للممرضين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬691‭ ‬ممرضا‭ ‬ينقسمون‭ ‬إلى‭ ‬540‭ ‬ممرضا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬و151‭ ‬ممرضا‭ ‬غير‭ ‬بحريني،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬فبينت‭ ‬الإحصائية‭ ‬وجود‭ ‬2906‭ ‬ممرضا‭ ‬ينقسمون‭ ‬إلى‭ ‬1307‭ ‬ممرضين‭ ‬بحرينيين‭ ‬و1599‭ ‬ممرضا‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭. ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬تحفظ‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬برغبة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬الاهتمام‭ ‬البالغ،‭ ‬وتبذل‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬فعالة‭ ‬وذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬للمواطن‭ ‬والمقيم‭. ‬

كلمات دالة