الصحة: 1307 ممرضين بحرينيين و1599 غير بحرينيين في المستشفيات الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت وزارة الصحة أنها سوف تدرس المقترح برغبة المقدم من قبل مجلس النواب لرفع نسبة البحرنة في التمريض بنسبة 100
% في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، مؤكدة في ردها أن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف وخاصة في الوظائف الطبية والتمريضية، إذ تعطى الأولوية للكوادر البحرينية في التوظيف.
وأشارت إلى عدد الكوادر التمريضية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية، إذ شمل العدد الكلي للممرضين في مراكز الرعاية الصحية الأولية 691 ممرضا ينقسمون إلى 540 ممرضا بحرينيا، و151 ممرضا غير بحريني، أما في المستشفيات الحكومية فبينت الإحصائية وجود 2906 ممرضا ينقسمون إلى 1307 ممرضين بحرينيين و1599 ممرضا غير بحريني. من جانب آخر تحفظ ديوان الخدمة المدنية على المقترح برغبة، مبينًا أن مملكة البحرين تولي الكوادر الطبية الاهتمام البالغ، وتبذل كافة الجهود المطلوبة في سبيل تقديم خدمات صحية فعالة وذات جودة عالية للمواطن والمقيم.
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