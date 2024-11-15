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النواب يفتح ملف الاختناقات المرورية

11/15/2024 7:20:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمناقشة‭ ‬عامة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬لاستيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية؛‭ ‬منها‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬الجسور‭ ‬والأنفاق‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافظات‭ ‬وبوجه‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسارات‭ ‬المرورية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬الشوارع‭ ‬وإزالة‭ ‬الإشغالات‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬عرقلة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية،‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬ستتخذها‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬الدراسة‭ ‬الاستشارية‭ ‬المعنية‭ ‬بتحسين‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

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