النواب يفتح ملف الاختناقات المرورية
التاريخ
11/15/2024 7:20:12 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بمناقشة عامة خلال الجلسة القادمة لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من الاختناقات المرورية؛ منها خطة الحكومة في إنشاء الجسور والأنفاق في كافة المحافظات وبوجه خاص في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى التعرف على خطة الحكومة في إنشاء المزيد من المسارات المرورية، والعمل على توسعة الشوارع وإزالة الإشغالات المؤدية إلى عرقلة الحركة المرورية، والخطوات التي ستتخذها الحكومة بعد اعتماد الدراسة الاستشارية المعنية بتحسين انسيابية الحركة المرورية.
كلمات دالة
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