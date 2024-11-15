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النواب يصوت على انضمام البحرين إلى اتفاقية حركة المرور الثلاثاء

11/15/2024 7:20:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب


وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والامن‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الى‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بشأن‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬لعام‭ ‬1949‭ ‬والمحال‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بهدف‭ ‬وضع‭ ‬قواعد‭ ‬موحدة‭ ‬للطرق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الاطراف‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القادمة‭.‬

واوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مرئياتها‭ ‬بخصوص‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬ان‭ ‬أهمية‭ ‬انضمام‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬قواعد‭ ‬موحدة‭ ‬للطرق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬سلامة‭ ‬حركة‭ ‬المرور،‭ ‬مضيفة‭ ‬انه‭ ‬يجوز‭ ‬لأية‭ ‬دولة‭ ‬اقتراح‭ ‬تعديل‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُقدم‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬بدوره‭ ‬أن‭ ‬يبلغه‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬المتعاقدة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬يحق‭ ‬للدول‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بواسطة‭ ‬إخطار‭ ‬مدته‭ ‬سنة‭ ‬يوجه‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعند‭ ‬انتهاء‭ ‬الأجل‭ ‬البالغ‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬ينتهي‭ ‬العمل‭ ‬بالاتفاقية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدولة‭ ‬المتعاقدة‭ ‬التي‭ ‬انسحبت‭ ‬منها،‭ ‬ويتم‭ ‬تسوية‭ ‬أي‭ ‬نزاع‭ ‬ينشأ‭ ‬عن‭ ‬تفسير‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتفاقية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬طريقة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬التسوية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬إحالة‭ ‬النزاع‭ ‬بطلب‭ ‬كتابي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتعاقدة‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬للبت‭ ‬فيه‭.‬

ولفتت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يمنع‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بحسب‭ ‬مقتضيات‭ ‬الوضع،‭ ‬والتي‭ ‬تراها‭ ‬الدول‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬أمنها‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬مبينة‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬المنضمة‭ ‬الى‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬ولبنان‭ ‬والمغرب‭ ‬وسوريا‭ ‬وتونس‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

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