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نواب: تجربة رائدة للبحرين في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي

11/15/2024 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقدم‭ ‬نموذجاً‭ ‬من‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتآلف،‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬والمحبة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والحضارات‭ ‬والأديان،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدة‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دعم‭ ‬الحريات‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

ولفتت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية،‭ ‬وتبني‭ ‬المشروعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ونشر‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭.‬

وأشارت‭ ‬خارجية‭ ‬النواب،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتسامح‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬حيث‭ ‬يمارس‭ ‬الجميع‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬التالف‭ ‬والاخوة‭ ‬الخالصة‭.‬

ونوهت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يعمل‭ ‬جاهداً‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الحوار‭ ‬والتعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬والحضارات،‭ ‬ومشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يؤكد‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬روح‭ ‬التعصب‭ ‬والكراهية،‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتسامح‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬16‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬قد‭ ‬أولت‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬البحرين‭ ‬واحة‭ ‬للتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬بوعنق‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تمتاز‭ ‬بتاريخ‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الآخر‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬جليا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المملكة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬دستور‭ ‬المملكة‭ ‬وقوانينها‭ ‬الوطنية‭ ‬تدعم‭ ‬صون‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬وتعزز‭ ‬روح‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬يحتضن‭ ‬التنوع‭ ‬بروح‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬والمحبة،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاختلافات‭ ‬الثقافية‭ ‬أو‭ ‬الدينية‭.‬

ودعا‭ ‬النائب‭ ‬بوعنق‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬في‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والمبادرات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بمبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتها‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬وسلامًا‭.‬

وأشادت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬النيابية،‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد،‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعايش‭ ‬والسلام‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وقالت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتسامح‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالجهود‭ ‬العالمية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬وتعتبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التسامح‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬الآخر‭. ‬بفضل‭ ‬الرؤى‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تواصل‭ ‬البحرين‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتفاهم‭ ‬والحوار‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومنذ‭ ‬الأزل‭ ‬أثبتوا‭ ‬التزامهم‭ ‬العميق‭ ‬بالتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬والبحرين‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها،‭ ‬مثل‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وبرامج‭ ‬السلام‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬المملكة،‭ ‬وجائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬هي‭ ‬ترجمة‭ ‬عملية‭ ‬لجهود‭ ‬البحرين‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬والتفاهم‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الشعوب‭ ‬والأديان،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بحرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أرضها‭ ‬منارةً‭ ‬للسلام‭ ‬والإخاء‭ ‬الإنساني،‭ ‬مؤكدة‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬السلم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والحوار‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬المختلفين‭ ‬سياسيا‭ ‬وفكريا‭ ‬وعقديا‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬تشريعات‭ ‬تدعم‭ ‬ثقافة‭ ‬الحوار‭ ‬والسلام‭ ‬وتمنع‭ ‬ثقافة‭ ‬الكراهية‭ ‬والبغضاء‭ ‬والتعصب‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬المجتمعات‭ ‬المتقدمة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬حق‭ ‬الافراد‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬وتشيع‭ ‬ثقافة‭ ‬الحوار‭ ‬والتسامح‭ ‬والمحبة‭.‬

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