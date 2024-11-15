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((مالية النواب)) توافق على استحداث علاوة تحسين معيشة للعاملين في القطاع الخاص

11/15/2024 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬باستحداث‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬معيشة‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الخاصة‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬دخلهم‭ ‬الشهري‭ ‬1500‭ ‬دينار؛‭ ‬وذلك‭ ‬أسوةً‭ ‬بالعلاوة‭ ‬المقدمة‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬زيادتها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭.‬

وجاء‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬معيشة‭ ‬لجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الخاصة‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬دخلهم‭ ‬الشهري‭ ‬1500‭ ‬دينار،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬عبر‭ ‬تخصيص‭ ‬ذات‭ ‬العلاوة‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الخاصة‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الخاصة‭.‬

كما‭ ‬أوصت‭ ‬مالية‭ ‬النواب،‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالاشتراط‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭ ‬المؤهلة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مناقصات‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬بألا‭ ‬تقل‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬عن‭ ‬20%؛‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لشهادة‭ ‬تصدرها‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

وتمثلت‭ ‬مبررات‭ ‬مقدمي‭ ‬المقترح‭ ‬برغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرخاء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والأمان‭ ‬الوظيفي‭ ‬للعامل‭ ‬البحريني،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مما‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬لهم،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬السوق‭ ‬البحريني،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬صاحب‭ ‬ملاءة‭ ‬مالية‭ ‬وسيقوم‭ ‬بضخها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭. ‬

كلمات دالة

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