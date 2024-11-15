25 ألف بحريني و5 آلاف منشأةاستفادوا منذ إطلاق برامج ((تمكين)) حتى اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬وبموجب‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الموظف‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل،‭ ‬فإن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الانضباط‭ ‬الوظيفي‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الموظف‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬خصومات‭ ‬من‭ ‬راتب‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التزامه‭ ‬ببنود‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الالتزامات،‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬دور‭ ‬الصندوق‭ ‬يتمثل‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬راتب‭ ‬الموظف‭ ‬عند‭ ‬استحقاقه‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بتحقيق‭ ‬أغراض‭ ‬الدعم،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬حصول‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مستندات‭ ‬متعلقة‭ ‬بحضور‭ ‬الموظف‭ ‬وانضباطه‭ ‬الوظيفي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬كل‭ ‬مستفيد‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬بالوفاء‭ ‬بالتزاماته‭ ‬التعاقدية‭ ‬حيال‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إثبات‭ ‬الحضور‭ ‬أو‭ ‬إثبات‭ ‬تسلمه‭ ‬حصة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬تقديم‭ ‬المستندات‭ ‬الداعمة‭ ‬بشأن‭ ‬الموظف‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬لحين‭ ‬قيام‭ ‬كل‭ ‬مستفيد‭ ‬بتسليم‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قبله‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭.‬

وأشار‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬استفادة‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬ألفاً‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬وسبعة‭ ‬وأربعين‭ (‬25 , 347‭) ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وثمانين‭ (‬5 , 389‭) ‬منشأة‭ ‬مستفيدة،‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬مما‭ ‬انعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬البحرينيين‭ ‬وعمل‭ ‬المنشآت‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬حرص‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬صون‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أغراض‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنشآت‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الأجور،‭ ‬قام‭ ‬الصندوق‭ ‬بوضع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬قيام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬باستقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬شروط‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬العمالة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومنها‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مسجلاً‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بصفته‭ ‬موظفاً‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬قيام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بسداد‭ ‬أجور‭ ‬موظفيهم‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬بموجب‭ ‬عقود‭ ‬عملهم‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تأخير،‭ ‬والالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬تجاه‭ ‬موظفيهم‭ ‬والذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أغراض‭ ‬الدعم‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬المرصودة‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬1 % ‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬طلبات‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬تتم‭ ‬عملية‭ ‬سداد‭ ‬الدعم‭ ‬للمنشآت‭ ‬المستفيدة‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المنشأة‭ ‬بدفع‭ ‬الأجور‭ ‬المستحقة‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬المستفيدين‭ ‬مسبقاً،‭ ‬وهي‭ ‬خاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬قسم‭ ‬الرقابة‭ ‬بالصندوق‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬المنشآت‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الدعم‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويده‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬دفع‭ ‬أجور‭ ‬المستفيدين،‭ ‬كتقديم‭ ‬كشف‭ ‬الراتب،‭ ‬وكشف‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬الخاص‭ ‬بصاحب‭ ‬العمل،‭ ‬وإيصال‭ ‬التحويل‭ ‬البنكي‭ ‬الذي‭ ‬يثبت‭ ‬تحويل‭ ‬الراتب‭ ‬إلكترونياً‭ ‬لكل‭ ‬موظف،‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬لكل‭ ‬منشأة‭ ‬مستفيدة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الربط‭ ‬الحالي‭ ‬الموجود‭ ‬مع‭ ‬الهيئة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬تجاه‭ ‬موظفيهم‭.‬

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