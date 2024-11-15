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وزير الخارجية: التسامح قيمة بحرينية راسخة ورؤية ملكية سامية لعالم أكثر أمنا وسلاما وازدهارا

11/15/2024 7:20:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬التسامح‭ ‬قيمة‭ ‬إنسانية‭ ‬وحضارية‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ورؤية‭ ‬سامية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬لترسيخ‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬وبناء‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وسلامًا‭ ‬وازدهارًا‭ ‬للبشرية‭ ‬جمعاء‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتسامح،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتميز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأنموذج‭ ‬تاريخي‭ ‬في‭ ‬التسامح‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬واحترام‭ ‬التنوع‭ ‬الديني‭ ‬والثقافي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬المستنيرة،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الدستور‭ ‬ومبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-‭ ‬2026‭)‬،‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭.‬

وثمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الرائدة‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التعايش‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬والحضارات،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬كوثيقة‭ ‬عالمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية،‭ ‬منوها‭ ‬بجهود‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬ودعم‭ ‬برامجه‭ ‬التعليمية‭ ‬والتنويرية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬ملتقيات‭ ‬دولية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬ومنع‭ ‬إساءة‭ ‬استغلال‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التعصب‭ ‬والإرهاب‭.‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مجددًا‭ ‬إلى‭ ‬الاستجابة‭ ‬لدعوات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬بشأن‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وقبول‭ ‬عضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ومخرجات‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬والقمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشأن‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬الشامل‭ ‬والدائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ولبنان،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬واحتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬والتوتر‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منطقة‭ ‬إقليمية‭ ‬آمنة‭ ‬ومسالمة‭ ‬ومستدامة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والمواطنة‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬متطورة‭ ‬لاحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الدينية‭ ‬والفكرية،‭ ‬وتعميم‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬السامية‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬نحو‭ ‬مجتمعات‭ ‬تسودها‭ ‬المحبة‭ ‬والوئام‭ ‬والتآخي‭ ‬الإنساني‭.‬

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