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رئيس الشورى: قيم ومبادئ التسامح الإنساني تتعاظم في البحرين عبر المبادرات الملكية والوعي المجتمعي

11/15/2024 7:19:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة‭ ‬والمبادئ‭ ‬الراسخة‭ ‬للتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬والإخاء‭ ‬الإنساني،‭ ‬تتعاظم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عبر‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مستمرة‭ ‬لكل‭ ‬المساعي‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬لغرس‭ ‬ثقافة‭ ‬التسامح‭ ‬واحترام‭ ‬الآخر‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول،‭ ‬معربًا‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬المتأصلة،‭ ‬وبما‭ ‬تمتلكه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬حضاري‭ ‬متجذر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسامح‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بمبادرات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬ومركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تدشين‭ ‬كرسي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بجامعة‭ ‬سابينزا‭ ‬الإيطالية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬السامية‭ ‬تجسّد‭ ‬نهجًا‭ ‬إنسانيًا‭ ‬ونيّرًا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نشر‭ ‬التسامح‭ ‬وترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتسامح،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإسهامات‭ ‬والجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تُرسّخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الممارسات‭ ‬الفضلى‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬والدعوة‭ ‬المتأصلة‭ ‬للسلام‭ ‬والحوار‭ ‬واحترام‭ ‬الآخر،‭ ‬مثمنًا‭ ‬اهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للبرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬دور‭ ‬وجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬التسامح‭ ‬والإخاء‭ ‬جزءًا‭ ‬ثابتًا‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬العالمية‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬

وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬متفردًا‭ ‬ورياديًا‭ ‬إقليميًا‭ ‬وعالميًا،‭ ‬في‭ ‬التمسك‭ ‬بقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬والإخاء‭ ‬الإنساني،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المملكة‭ ‬فتحت‭ ‬آفاقًا‭ ‬متعددة،‭ ‬ومسارات‭ ‬فاعلة‭ ‬تحقق‭ ‬استدامة‭ ‬نشر‭ ‬مفاهيم‭ ‬التسامح،‭ ‬وآليات‭ ‬تطبيقه‭ ‬عبر‭ ‬فعاليات‭ ‬وبرامج‭ ‬هادفة‭.‬

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