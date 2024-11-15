رئيس مجلس النواب: الرؤية الملكية السامية جعلت ((قيم التسامح من الثوابت الوطنية الحضارية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للتسامح،‭ ‬الذي‭ ‬أقرته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬جعلت‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬الديني‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأديان‭ ‬والطوائف،‭ ‬وتمتلك‭ ‬رصيدًا‭ ‬عريقًا،‭ ‬وثقافة‭ ‬وطنية،‭ ‬وثوابت‭ ‬راسخة،‭ ‬ومنظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وتنفيذية‭ ‬رائدة،‭ ‬وواقعا‭ ‬ملموسا‭ ‬ومشاريع‭ ‬حضارية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بقصة‭ ‬النجاح‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسامح،‭ ‬ونموذج‭ ‬حضاري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وإرساء‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمواطنة،‭ ‬والنابعة‭ ‬من‭ ‬مبادئها‭ ‬الدينية‭ ‬وقيمها‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬صراعات‭ ‬مختلفة‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجًا‭ ‬من‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومبادئ‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني،‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬واحترام‭ ‬التعددية‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬برامجها‭ ‬ومشاريعها،‭ ‬التعليمية‭ ‬والثقافية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والتنموية،‭ ‬وتنميتها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وبين‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬مع‭ ‬كفالة‭ ‬ممارسة‭ ‬الحقوق‭ ‬والشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬لجميع‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬بحرية‭ ‬وطمأنينة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬حرص‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬لإبراز‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬والنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬والتسامح،‭ ‬وإيصال‭ ‬الرسالة‭ ‬البحرينية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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