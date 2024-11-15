رئيس مجلس النواب: الرؤية الملكية السامية جعلت ((قيم التسامح من الثوابت الوطنية الحضارية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالنهج الحكيم، والإنساني الرفيع، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز الأخوة الإنسانية، ودعم جهود السلام والاستقرار والأمن الدولي.
وأكد رئيس مجلس النواب، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي أقرته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، أن الرؤية الملكية السامية جعلت قيم التسامح من الثوابت الوطنية والحضارية، وأن مملكة البحرين حريصة على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف، وتمتلك رصيدًا عريقًا، وثقافة وطنية، وثوابت راسخة، ومنظومة تشريعية وتنفيذية رائدة، وواقعا ملموسا ومشاريع حضارية متميزة في مجال التسامح والتعايش السلمي، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية المبادرات الملكية السامية على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز بقصة النجاح البحرينية في مجال التسامح، ونموذج حضاري في تعزيز الوحدة الوطنية، وإرساء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، والنابعة من مبادئها الدينية وقيمها الأصيلة، وأنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات مختلفة تقدم مملكة البحرين نموذجًا من التسامح والتعايش السلمي، وأن الهدف الأول من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والمتوافقة مع دستور مملكة البحرين ومبادئ الميثاق الوطني، والمواثيق الدولية.
وأضاف أن مملكة البحرين حرصت على تضمين قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي، واحترام التعددية وقبول الآخر، في كل برامجها ومشاريعها، التعليمية والثقافية والإعلامية والتنموية، وتنميتها في المجتمع وبين الناشئة والشباب، مع كفالة ممارسة الحقوق والشعائر الدينية لجميع الأديان والمذاهب بحرية وطمأنينة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حرص الدبلوماسية البرلمانية، لإبراز المنجزات الحضارية والنجاحات المتعددة لمملكة البحرين في مجال التسامح والتعايش والتسامح، وإيصال الرسالة البحرينية الإنسانية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
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