خالد بن عبدالله: نجاح معرض البحرين للطيران يجسد الحرص على دعم قطاع صناعة الطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024 في نسخته السابعة.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن إقامة هذا الحدث البارز على أرض مملكة البحرين في ظل عهد جلالته الزاهر وبمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يجسد الحرص على أهمية دعم وتطوير قطاع صناعة الطيران، وتعزيز الشراكة العالمية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما يؤكد ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة متميزة وقدرة فائقة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض في الأشراف على كافة العمليات التنظيمية، ليخرج المعرض بالصورة اللائقة والمشرفة، التي من شأنها أن توفر فرصة ثمينة للتواصل وتبادل الخبرات بين جميع المهتمين والمختصين والمشاركين في المعرض.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024م في نسخته السابعة.
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