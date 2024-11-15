خالد بن عبدالله: نجاح معرض البحرين للطيران يجسد الحرص على دعم قطاع صناعة الطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬البارز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الزاهر‭ ‬وبمتابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يجسد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬وقدرة‭ ‬فائقة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭.‬

وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬في‭ ‬الأشراف‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬العمليات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬ليخرج‭ ‬المعرض‭ ‬بالصورة‭ ‬اللائقة‭ ‬والمشرفة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬والمختصين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬لعام‭ ‬2024م‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭.‬

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