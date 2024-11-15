مستشارة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي تنال جائزة الحسين لأبحاث السرطان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكرّمها‭ ‬أمس‭ ‬الأمير‭ ‬طلال‭ ‬بن‭ ‬محمد،‭ ‬مندوبا‭ ‬عن‭ ‬الملك‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬ضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والباحثين‭ ‬العرب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والذين‭ ‬فازوا‭ ‬بفروعِ‭ ‬الجائزة‭ ‬المختلفة،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬472‭ ‬باحثا‭ ‬تقدّموا‭ ‬للجائزة،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة،‭ ‬تقديرا‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬أبحاث‭ ‬السرطان‭ ‬لعامي‭ ‬2023‭ ‬و2024‭. ‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العلمي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الدكتورة‭ ‬حمادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أبحاث‭ ‬السرطان،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العلمية‭ ‬والجوائز‭ ‬والأبحاث‭.‬

واضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حصول‭ ‬الدكتورة‭ ‬حمادة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هو‭ ‬إنجاز‭ ‬مشرّف‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬إنجازات‭ ‬الكوادر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬البحثية‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬واستدامته‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬العربيّ‭.‬

ويأتي‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الحسين‭ ‬لأبحاث‭ ‬السّرطان‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬علميّة‭ ‬عربيّة‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسيّة‭ ‬للتقدّم‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬تأسيس‭ ‬الجائزة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالعلماء‭ ‬والباحثين‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬تميّزوا‭ ‬في‭ ‬أبحاث‭ ‬السّرطان،‭ ‬وكرموا‭ ‬للمثابرة‭ ‬والإبداع‭ ‬والابتكار‭.‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكريم‭ ‬الدكتورة‭ ‬رندة‭ ‬حمادة‭ ‬يأتي‭ ‬تقديرًا‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬السرطان،‭ ‬فهي‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد،‭ ‬ودرجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬البيئية‭ ‬ودرجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأوبئة‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭.

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