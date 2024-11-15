مستشارة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي تنال جائزة الحسين لأبحاث السرطان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حازت الأستاذة الدكتورة رندة ربحي حمادة المستشارة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي جائزة الحسين لأبحاث السرطان عن فئة إنجاز العمر، المسار الإقليمي لعام 2024.
وكرّمها أمس الأمير طلال بن محمد، مندوبا عن الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين ضمن ثلاثة عشر من العلماء والباحثين العرب المقيمين في مختلف أنحاء العالم والذين فازوا بفروعِ الجائزة المختلفة، من أصل 472 باحثا تقدّموا للجائزة، من أكثر من 20 دولة، تقديرا لإسهاماتهم في أبحاث السرطان لعامي 2023 و2024.
وأعرب رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد عن سعادته بهذا الإنجاز العلمي الذي حققته الدكتورة حمادة في مجال أبحاث السرطان، متمنياً لها تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والجوائز والأبحاث.
واضاف قائلاً: «إن حصول الدكتورة حمادة على هذه الجائزة هو إنجاز مشرّف يُضاف إلى سلسلة إنجازات الكوادر الأكاديمية في مجال التعليم الطبي في جامعة الخليج العربي»، معرباً عن اعتزازه وتقديره لإسهاماتها البحثية المتواصلة لتعزيز القطاع الصحي واستدامته في مملكة البحرين والخليج العربيّ.
ويأتي توزيع الجوائز في جائزة الحسين لأبحاث السّرطان بهدف إطلاق مبادرات علميّة عربيّة تكون هي القاعدة الأساسيّة للتقدّم العلمي في الوطن العربي، وقد جاء تأسيس الجائزة للاحتفاء بالعلماء والباحثين العرب الذين تميّزوا في أبحاث السّرطان، وكرموا للمثابرة والإبداع والابتكار.
ويشار إلى أن تكريم الدكتورة رندة حمادة يأتي تقديرًا لإسهاماتها المهمة في مجال مكافحة السرطان، فهي حاصلة على درجة الدكتوراه في طب المجتمع من جامعة أكسفورد، ودرجة البكالوريوس في الصحة البيئية ودرجة الماجستير في علم الأوبئة من الجامعة الأمريكية في بيروت.
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