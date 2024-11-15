الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من رئيس مجلس إدارة نادي المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024 في نسخته السابعة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024م في نسخته السابعة.
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