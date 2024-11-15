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محكمة فرنسية تقضي بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبدالله

11/15/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وافقت‭ ‬محكمة‭ ‬فرنسية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬للإفراج‭ ‬المشروط‭ ‬عن‭ ‬الناشط‭ ‬اللبناني‭ ‬جورج‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله،‭ ‬المسجون‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬بتهمة‭ ‬التواطؤ‭ ‬في‭ ‬اغتيال‭ ‬دبلوماسيَّين‭ ‬أجنبيين‭. ‬وأفادت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬انها‭ ‬ستستأنف‭ ‬القرار‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬إن‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام،‭ ‬وبقرار‭ ‬مؤرخ‭ ‬اليوم،‭ ‬سمحت‭ ‬بحصول‭ ‬جورج‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬على‭ ‬إفراج‭ ‬مشروط‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بشرط‭ ‬مغادرة‭ ‬الأراضي‭ ‬الوطنية‭ ‬وعدم‭ ‬العودة‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

حكم‭ ‬على‭ ‬جورج‭ ‬عبدالله‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬لإدانته‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬في‭ ‬اغتيال‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الأمريكي‭ ‬تشارلز‭ ‬راي‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬ياكوف‭ ‬بارسيمانتوف‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬1982،‭ ‬ويقبع‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬لانميزان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا‭ ‬وهو‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬أقدم‭ ‬سجين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مرتبط‭ ‬بالصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬مؤيدوه‭. ‬ويبلغ‭ ‬عبدالله‭ ‬حاليا‭ ‬73‭ ‬عاما‭. ‬وأصبح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكن‭ ‬طلبات‭ ‬الإفراج‭ ‬المشروط‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬رُفضت،‭ ‬باستثناء‭ ‬طلب‭ ‬واحد‭ ‬حين‭ ‬وافق‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬إفراج‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يكرس‭ ‬بقرار‭ ‬طرد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يصدره‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬يومها‭ ‬مانويل‭ ‬فالس‭. ‬

وأوضح‭ ‬محامي‭ ‬عبدالله،‭ ‬جان‭ ‬لوي‭ ‬شالانسيه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬ليس‭ ‬مشروطا‭ ‬باتخاذ‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة،‭ ‬مرحبا‭ ‬‮«‬بانتصار‭ ‬قضائي‭ ‬وسياسي‮»‬‭. ‬مطلع‭ ‬الثمانينيات‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬كان‭ ‬عبدالله‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬الثورية‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركسية‭ ‬موالية‭ ‬لسوريا‭ ‬ومعادية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬اعتداءات‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬منها‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬1981‭ ‬و1982‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

واكتسبت‭ ‬التعبئة‭ ‬لصالح‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬عبدالله‭ ‬زخما‭ ‬تدريجيا‭ ‬بعدما‭ ‬اقتصرت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬أقصى‭ ‬اليسار‭. ‬وقالت‭ ‬آني‭ ‬إرنو‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للآداب،‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لومانيتيه‮»‬‭ ‬إن‭ ‬جورج‭ ‬عبدالله‭ ‬‮«‬ضحية‭ ‬قضاء‭ ‬الدولة‭ ‬الذي‭ ‬يلحق‭ ‬العار‭ ‬بفرنسا‮»‬‭.

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