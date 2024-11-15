زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ((إنتاج ضخم)) للمسيّرات المتفجرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيول‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أمر‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬بإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لـ«الإنتاج‭ ‬الضخم‮»‬‭ ‬للمسيرات‭ ‬المتفجرة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتهم‭ ‬بلاده‭ ‬بإرسال‭ ‬جنود‭ ‬وأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬اختبارا‭ ‬لأداء‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المصانع،‭ ‬شدد‭ ‬كيم‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬إنتاج‭ ‬بالجملة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬ضخم‮»‬‭ ‬للمسيرات‭ ‬المتفجرة‭.‬

وهذه‭ ‬المسيرات‭ ‬المجهزة‭ ‬بشحنة‭ ‬متفجرة‭ ‬والتي‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬مصممة‭ ‬لتصطدم‭ ‬عمدا‭ ‬بأهداف‭ ‬معادية،‭ ‬وهي‭ ‬بذلك‭ ‬شبيهة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬الموجهة‭. ‬ويعتقد‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسيرات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬نتيجة‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬تحالفه‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭.

‬وأكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الاختبار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الخميس،‭ ‬أصابت‭ ‬الطائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيار‭ ‬أهدافها‭ ‬‮«‬بدقة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬اتباع‭ ‬مسارات‭ ‬محددة‭ ‬سلفا‭.‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيار‭ ‬الهجومية‭ ‬الانتحارية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لشن‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مسافات‭ ‬مختلفة،‭ ‬مكلفة‭ ‬بمهاجمة‭ ‬كل‭ ‬أهداف‭ ‬العدو‭ ‬بدقة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وفي‭ ‬البحر‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬كيم‭ ‬إن‭ ‬الطائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيار‭ ‬‮«‬عنصر‭ ‬سهل‭ ‬الاستخدام‮»‬‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬كلفتها‭ ‬الإنتاجية‭ ‬المنخفضة‭ ‬نسبيا‭ ‬والمجموعة‭ ‬الواسعة‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬التي‭ ‬توفرها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬الوكالة‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬أولت‭ ‬مؤخرا‭ ‬أهمية‮»‬‭ ‬لتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬المعدات‭ ‬غير‭ ‬المأهولة‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العسكرية‭ ‬الشاملة‭ ‬للبلاد‭.

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وقال‭ ‬خبراء‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيار‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬صورها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬تشبه‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬لانسيت‭ ‬3‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬الصنع،‭ ‬وكذلك‭ ‬الطائرة‭ ‬الانتحارية‭ ‬بلا‭ ‬طيار‭ ‬‮«‬هاروب‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الصنع‭ ‬وطائرة‭ ‬‮«‬هيرو‭ ‬30‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬يشتبه‭ ‬بحصولها‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طهران‭ ‬استولت‭ ‬عليها‭ ‬بدورها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القرصنة‭ ‬أو‭ ‬السرقة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬فيما‭ ‬يسود‭ ‬توتر‭ ‬بين‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬مؤخرا‭ ‬صاروخا‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ ‬الأكثر‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬ترسانتها‭. ‬وأطلقت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مسيرات‭ ‬باتجاه‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تمكنت‭ ‬خمس‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬الحدود،‭ ‬ما‭ ‬حمل‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬طلقات‭ ‬تحذيرية‭ ‬ونشر‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬إسقاط‭ ‬مسيرة‭ ‬واحدة‭. ‬

وتتهم‭ ‬سيول‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬بانتهاك‭ ‬سيادتها‭ ‬بإرسال‭ ‬مسيرات‭ ‬لإلقاء‭ ‬مواد‭ ‬دعائية،‭ ‬وقال‭ ‬يانغ‭ ‬مو‭ ‬جين‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الدراسة‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬ربما‭ ‬‮«‬توحي‭ ‬بإمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬بالونات‭ ‬لنشر‭ ‬مناشير‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬بواسطة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسيرات‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضوء‭ ‬الفاعلية‭ ‬التي‭ ‬أظهرتها‭ ‬الهجمات‭ ‬بالمسيرات‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬أيضا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭.‬