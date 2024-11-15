قمة مجموعة العشرين تنعقد في ريو وسط انقسامات وترقب بعد فوز ترامب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يلتقي‭ ‬قادة‭ ‬القوى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬لعقد‭ ‬قمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬وسط‭ ‬ترقب‭ ‬حيال‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭. ‬وتم‭ ‬تشديد‭ ‬التدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬المحيطة‭ ‬بالاجتماع‭ ‬بعد‭ ‬إحباط‭ ‬هجوم‭ ‬بمتفجرات‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬برازيليا،‭ ‬ومع‭ ‬فتح‭ ‬الشرطة‭ ‬تحقيقا‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬إرهابي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬إقدام‭ ‬مهاجم‭ ‬على‭ ‬تفجير‭ ‬نفسه‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬ضحايا‭.‬

وسيشكل‭ ‬اجتماع‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العشرين‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو،‭ ‬اختبارا‭ ‬للرئيس‭ ‬اليساري‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيفا‭ ‬المروج‭ ‬لمفهوم‭ ‬‮«‬الجنوب‭ ‬الشامل‮»‬‭ ‬والحليف‭ ‬المفضل‭ ‬لدول‭ ‬الغرب‭. ‬كما‭ ‬تطرح‭ ‬القمة‭ ‬اختبارا‭ ‬أكبر‭ ‬للنهج‭ ‬التعددي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تنذر‭ ‬عودة‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬بانعطافة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬الانعزالية‭ ‬مع‭ ‬مخاطر‭ ‬نشوب‭ ‬حروب‭ ‬تجارية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

وسيمثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬ولايته‭. ‬وقبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬ريو،‭ ‬سيتوقف‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأمازون‭ ‬البرازيلية‭ ‬حيث‭ ‬سيدافع‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬المناخ‭. ‬وتتزامن‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬مع‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬بشأن‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬كوب29‮»‬‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬بأذربيجان،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬سنة‭ ‬شهد‭ ‬العالم‭ ‬خلالها‭ ‬أزمات‭ ‬مناخية‭ ‬كانت‭ ‬أشدها‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬مع‭ ‬فيضانات‭ ‬وجفاف‭ ‬وحرائق‭ ‬غابات‭.‬

وستختتم‭ ‬القمة‭ ‬بجلسة‭ ‬موسعة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تخصص‭ ‬لموضوع‭ ‬‮«‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬قد‭ ‬أيدت‭ ‬خلال‭ ‬قمتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬زيادة‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬بثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بحلول‭ ‬2030،‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الطاقات‭ ‬الأحفورية‭. ‬والغائب‭ ‬الأكبر‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع‭ ‬سيكون‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬القمم‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمجموعة‭. ‬وأعلن‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬صدرت‭ ‬بحقه‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬‮«‬بلبلة‮»‬‭ ‬المناقشات‭. ‬وسيتولى‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬تمثيله‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيحضر‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬الذي‭ ‬سيقوم‭ ‬بعد‭ ‬القمة‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬لبرازيليا‭. ‬والصين‭ ‬هي‭ ‬الشريك‭ ‬التجاري‭ ‬الأول‭ ‬للبرازيل،‭ ‬وسعى‭ ‬البلدان‭ ‬معا‭ ‬للقيام‭ ‬بدور‭ ‬وساطة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬ينجحا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬وسيكون‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬والحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ماثلة‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬