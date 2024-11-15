قمة مجموعة العشرين تنعقد في ريو وسط انقسامات وترقب بعد فوز ترامب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ريو دي جانيرو – (أ ف ب): يلتقي قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم يوم الإثنين في ريو دي جانيرو لعقد قمة لمجموعة العشرين تهيمن عليها الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وسط ترقب حيال عودة دونالد ترامب إلى البيت الابيض. وتم تشديد التدابير الأمنية المحيطة بالاجتماع بعد إحباط هجوم بمتفجرات ليل الأربعاء الخميس أمام مقر المحكمة العليا في برازيليا، ومع فتح الشرطة تحقيقا بشأن «عمل إرهابي» بعد إقدام مهاجم على تفجير نفسه بدون أن يوقع ضحايا.
وسيشكل اجتماع قادة الدول العشرين المقرر عقده في متحف الفن الحديث في ريو دي جانيرو، اختبارا للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيفا المروج لمفهوم «الجنوب الشامل» والحليف المفضل لدول الغرب. كما تطرح القمة اختبارا أكبر للنهج التعددي، في وقت تنذر عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير بانعطافة جديدة نحو الانعزالية مع مخاطر نشوب حروب تجارية اعتبارا من العام المقبل.
وسيمثل الولايات المتحدة في القمة جو بايدن الذي يقترب من نهاية ولايته. وقبل وصوله إلى ريو، سيتوقف غدا الأحد في منطقة الأمازون البرازيلية حيث سيدافع عن قضية المناخ. وتتزامن قمة مجموعة العشرين مع مؤتمر الأطراف بشأن المناخ «كوب29» في باكو بأذربيجان، في ختام سنة شهد العالم خلالها أزمات مناخية كانت أشدها في البرازيل مع فيضانات وجفاف وحرائق غابات.
وستختتم القمة بجلسة موسعة الثلاثاء تخصص لموضوع «التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة».
وكانت مجموعة العشرين قد أيدت خلال قمتها الأخيرة العام الماضي في الهند زيادة مصادر الطاقة المتجددة بثلاث مرات بحلول 2030، لكن بدون الدعوة إلى التخلي عن الطاقات الأحفورية. والغائب الأكبر عن الاجتماع سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي غاب كذلك عن القمم الأخيرة للمجموعة. وأعلن بوتين الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، أنه لن يتوجه إلى ريو دي جانيرو حرصا على عدم «بلبلة» المناقشات. وسيتولى وزير خارجيته سيرغي لافروف تمثيله.
في المقابل، سيحضر الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي سيقوم بعد القمة بزيارة دولة لبرازيليا. والصين هي الشريك التجاري الأول للبرازيل، وسعى البلدان معا للقيام بدور وساطة في النزاع في أوكرانيا، بدون أن ينجحا في ذلك. وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وكل من حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، ماثلة في أذهان الجميع في ريو دي جانيرو.
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