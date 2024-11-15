غروسي يزور موقعين نوويين في إيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭-

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬زار‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬رافايل‭ ‬غروسي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬موقعين‭ ‬نوويين‭ ‬رئيسيين‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تؤكد‭ ‬طهران‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬إزالة‭ ‬‮«‬أي‭ ‬شكوك‭ ‬أو‭ ‬غموض‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬جدلا‭. ‬وتعتبر‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إحدى‭ ‬الفرص‭ ‬الأخيرة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬أحد‭ ‬داعمي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب،‭ ‬التقى‭ ‬الاثنين‭ ‬سفير‭ ‬إيران‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لتهدئة‭ ‬التوتر‮»‬‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭. ‬

وانتهج‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2017‭ ‬و2021‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬إيران‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬مشددة‭ ‬عليها‭ ‬أبقت‭ ‬عليها‭ ‬لاحقا‭ ‬إدارة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬أعلن‭ ‬ترامب‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭. ‬وأبرم‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما،‭ ‬وأتاح‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تقييد‭ ‬نشاطاتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلميتها‭. ‬

وتنفي‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬طموحات‭ ‬كهذه‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬بامتلاك‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬لأغراض‭ ‬مدنية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بدأت‭ ‬طهران‭ ‬التراجع‭ ‬تدريجيا‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬واتخذت‭ ‬سلسلة‭ ‬خطوات‭ ‬أتاحت‭ ‬نمو‭ ‬وتوسّع‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬من‭ ‬3 , 67‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬السقف‭ ‬الذي‭ ‬حدّده‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬المطلوب‭ ‬لتطوير‭ ‬سلاح‭ ‬ذري‭. ‬

ويراقب‭ ‬موقع‭ ‬فوردو‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬طهران‭ ‬انتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60‭ ‬ % ‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬نطنز‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬أيضا‭. ‬وزار‭ ‬غروسي‭ ‬الموقعين‭ ‬الواقعين‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬عن‭ ‬طهران،‭ ‬بحسب‭ ‬صورتين‭ ‬نشرتهما‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الصورتين،‭ ‬يظهر‭ ‬غروسي‭ ‬أمام‭ ‬مدخل‭ ‬إحدى‭ ‬المنشأتين‭ ‬برفقة‭

‬بهروز‭ ‬كمالوندي‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭.

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وقال‭ ‬الباحث‭ ‬سامويل‭ ‬هيكي‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬وعدم‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نطنز‭ ‬هي‭ ‬المنشأة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بينما‭ ‬يضم‭ ‬فوردو‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزي‭ ‬تطورا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬هيكي‭ ‬أن‭ ‬فوردو‭ ‬‮«‬هو‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬المواقع‭ ‬الإيرانية‭ ‬حساسية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الانتشار‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬الباحث‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬غروسي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬الأسهل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬الانخراط‭ ‬الدبلوماسي‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬غروسي‭ ‬قبل‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬حساس‭ ‬قد‭ ‬تطرحه‭ ‬لندن‭ ‬وبرلين‭ ‬وباريس‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭. ‬

وقال‭ ‬ديفيد‭ ‬آلبرايت‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العلوم‭ ‬والأمن‭ ‬الدولي‭ ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمتخصص‭ ‬بانتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬تتظاهر‭ ‬بالتعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقويض‭ ‬الدعم‭ ‬لقرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‮»‬‭ ‬المحافظين‭. ‬وتفيد‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬غير‭ ‬الحائزة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬التي‭ ‬تخصب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بمستوى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬ % ‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مخزوناتها‭ ‬من‭ ‬اليورانيوم‭. ‬

وتثير‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬المصدر‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬موقعين‭ ‬غير‭ ‬مصرح‭ ‬عنهما‭ ‬قرب‭ ‬طهران‭ ‬هما‭ ‬تورقوز‭ ‬آباد‭ ‬وورامين،‭ ‬شكوكا‭ ‬لدى‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬محمد‭ ‬إسلامي‭ ‬للتلفزيون‭ ‬العام‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬نحاول‭ ‬تهدئة‭ ‬الأجواء‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬غروسي‭ ‬‮«‬كما‭ ‬أثبتنا‭ ‬مرارا‭ ‬حسن‭ ‬نياتنا،‭ ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للتعاون‭ ‬والتقارب‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إزالة‭ ‬جوانب‭ ‬الغموض‭ ‬والشكوك‭ ‬المزعومة‭ ‬حول‭ ‬الأنشطة‭ ‬النووية‭ ‬السلمية‭ ‬لبلادنا‮»‬‭. ‬