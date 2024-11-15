غارة إسرائيلية على دمشق للمرة الثانية خلال يومين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دمشق – (أ ف ب): استهدفت غارة إسرائيلية منطقة المزة في دمشق أمس الجمعة، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، للمرة الثانية خلال يومين. وذكرت سانا «عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة المزة». وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الخميس حي المزة في غرب دمشق وقدسيا في ريف العاصمة السورية.
وأسفرت الغارات الخميس عن مقتل 23 شخصا بينهم عناصر في فصائل فلسطينية وآخرين في فصائل موالية لإيران، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إنّ 13 شخصا قتلوا في الغارة على المزة الخميس، بينهم مدنيون وعناصر في فصائل موالية لإيران، بينما أسفرت الغارة على قدسيا عن مقتل 10 عناصر في فصائل فلسطينية.
وتزامنت الهجمات مع زيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد. وصعّدت إسرائيل من هجماتها على سوريا في الفترة الأخيرة، بما في ذلك على مناطق قريبة من الحدود مع لبنان، مستهدفة بشكل رئيسي معاقل حزب الله المدعوم من طهران الذي تخوض إسرائيل حربا ضده منذ سبتمبر. وتضمّ المزّة مقرّات أمنية وعسكرية سورية وأخرى لسفارات ومنظمات أممية، وقد استُهدفت بعدّة غارات نُسبت إلى إسرائيل.
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