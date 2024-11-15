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غارة إسرائيلية على دمشق للمرة الثانية خلال يومين

11/15/2024 7:19:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منطقة‭ ‬المزة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭)‬،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭. ‬وذكرت‭ ‬سانا‭ ‬‮«‬عدوان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يستهدف‭ ‬منطقة‭ ‬المزة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬الخميس‭ ‬حي‭ ‬المزة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬دمشق‭ ‬وقدسيا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭.‬

وأسفرت‭ ‬الغارات‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬23‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬وآخرين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬إنّ‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬على‭ ‬المزة‭ ‬الخميس،‭ ‬بينهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وعناصر‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬بينما‭ ‬أسفرت‭ ‬الغارة‭ ‬على‭ ‬قدسيا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬10‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭.‬

وتزامنت‭ ‬الهجمات‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني،‭ ‬مستشار‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬ولقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬وصعّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬مستهدفة‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬الذي‭ ‬تخوض‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬ضده‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭. ‬وتضمّ‭ ‬المزّة‭ ‬مقرّات‭ ‬أمنية‭ ‬وعسكرية‭ ‬سورية‭ ‬وأخرى‭ ‬لسفارات‭ ‬ومنظمات‭ ‬أممية،‭ ‬وقد‭ ‬استُهدفت‭ ‬بعدّة‭ ‬غارات‭ ‬نُسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

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