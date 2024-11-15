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الشباب يواجه الشارقة الإماراتي في ((الآسيوية))

11/15/2024 7:18:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق


يخوض‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مواجهته‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬للدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬منافسه‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5:00‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

ويسعى‭ ‬ممثل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بوجه‭ ‬مختلف‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الشارقة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬مهماً‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬الفريق‭ ‬الدافعية‭ ‬والمعنويات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وكان‭ ‬الشباب‭ ‬قد‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/29‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬25/33‭).‬

ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬يليه‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬ثم‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬ويأتي‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭ ‬يقام‭ ‬بين‭ ‬أول‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ورابع‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬ووصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬ثالث‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬بينما‭ ‬يقابل‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬رابع‭ ‬الأولى،‭ ‬ووصيف‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬ثالث‭ ‬الأولى‭.‬

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