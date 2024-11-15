الشباب يواجه الشارقة الإماراتي في ((الآسيوية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
يخوض فريق الشباب الأول لكرة اليد مواجهته الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى للدور التمهيدي، وذلك في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، عندما يلتقي اليوم السبت منافسه الشارقة الإماراتي، عند الساعة 5:00 مساءً، على صالة الدحيل الرياضية في قطر.
ويسعى ممثل البحرين في الظهور بوجه مختلف خلال مواجهة الجولة الثالثة أمام نظيره الشارقة بحثاً عن الانتصار الذي بات مهماً لتصحيح المسار قبل الانتقال إلى المرحلة المقبلة، والتي من شأنها أن تعطي الفريق الدافعية والمعنويات الكبيرة، وكان الشباب قد تعادل في مستهل مشواره في البطولة أمام الريان القطري بنتيجة (29/29)، بينما خسر في مواجهته الثانية أمام الكويت الكويتي بنتيجة (25/33).
ويشير ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاق الجولة الثالثة إلى تصدر الكويت الكويتي برصيد 4 نقاط، يليه الريان القطري 3 نقاط، ثم ممثل الوطن فريق الشباب في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويأتي الشارقة في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.
يذكر أن الدور الربع النهائي يقام بين أول المجموعة الأولى ورابع المجموعة الثانية، ووصيف المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، بينما يقابل متصدر المجموعة الثانية مع رابع الأولى، ووصيف الثانية مع ثالث الأولى.
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