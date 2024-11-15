بمناسبة تكريمها بشخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربيالاتحاد البحريني لكرة القدم يهنئ حصة بنت خالد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، خالص التهاني والتبريكات إلى عضو المجلس الأعلى للمرأة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية عضو لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي د. الشيخة حصة بنت خالد آل خليفة؛ بمناسبة تكريمها بشخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربي، ضمن جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2024؛ تقديرًا لدورها المتميز في الارتقاء بالرياضة النسائية على المستوى العربي.
وأعرب رئيس ونائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم عن خالص تهنئتهما للشيخة حصة بنت خالد آل خليفة، مؤكدين أن جهودها محط فخر وتقدير؛ نظرًا الى ما تبذله من جهود حثيثة وكبيرة خدمة للرياضة النسائية في مملكة البحرين بشكل عام، وما قدمته خلال عضويتها لمجلس إدارة الاتحاد وترؤسها اللجنة النسائية في الدورات السابقة.
وأكدا أن تكريمها دليل على ما حققته من إنجازات في الحقل الرياضي، وإسهامات متعددة كسبت من خلالها الرياضة النسوية البحرينية العديد من المنجزات.
ونوه الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة بما تشكله المرأة البحرينية من علامة بارزة في المجتمع عبر ما تقدمه من إسهامات مختلفة، متمنين التوفيق للشيخة حصة بنت خالد آل خليفة.
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