بمناسبة تكريمها بشخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربيالاتحاد البحريني لكرة القدم يهنئ حصة بنت خالد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قدم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬تكريمها‭ ‬بشخصية‭ ‬العام‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬ضمن‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬2024؛‭ ‬تقديرًا‭ ‬لدورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهنئتهما‭ ‬للشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬جهودها‭ ‬محط‭ ‬فخر‭ ‬وتقدير؛‭ ‬نظرًا‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة‭ ‬وكبيرة‭ ‬خدمة‭ ‬للرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وترؤسها‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭.‬

وأكدا‭ ‬أن‭ ‬تكريمها‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الرياضي،‭ ‬وإسهامات‭ ‬متعددة‭ ‬كسبت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الرياضة‭ ‬النسوية‭ ‬البحرينية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭.‬

ونوه‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بما‭ ‬تشكله‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬مختلفة،‭ ‬متمنين‭ ‬التوفيق‭ ‬للشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬