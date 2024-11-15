الأرجنتين تسقط أمام الباراغواي وفينيسيوس يضيع الفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كراكاس -(أ ف ب): تعرّض المنتخب الارجنتيني بطل العالم لخسارة مفاجئة على يد مضيفته الباراغواي 1-2
في أسنسيون ضمن الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026، فيما سقطت البرازيل بطلة العالم خمس مرات في فخ التعادل امام مضيفتها فنزويلا 1-1.
في المباراة الأولى، بدأت الامور جيدا لرجال المدرب ليونيل سكالوني بعد ان منحهم مهاجم انتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيس التقدم (11)، قبل أن يرد أصحاب الأرض سريعا بفضل أنتونيو سانابريا (19). وسجّل عمر ألديريتي هدف الفوز للباراغواي في مستهل الشوط الثاني (47).
وتجمّد رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 22 نقطة في المركز الاول لكن مطارده الكولومبي سيكون امام فرصة التساوي معه عندما يواجه الأوروغواي الرابعة (19 نقطة).
اما الباراغواي فحصدت ثلاث نقاط ثمينة جدا في سعيها للتأهل المباشر الى مونديال 2026، حيث تحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة بفارق 4 عن فنزويلا السابعة.
ويتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقاً عالمياً.
وبقيادة ليونيل ميسي، حقّق الأرجنتينيون بداية جيدة بعد أن افتتح مارتينيس التسجيل أثر تمريرة متقنة من انزو فيرنانديس استقبلها مهاجم انتر بطريقة مميزة ومن ثمّ اودعها المرمى. وبعد ان رفع حكم الخط راية التسلل، عادت تقنية الحكم المساعد «في ايه آر» لتؤكد صحة الهدف (11).
لكنّ تقدم الضيوف لم يدم سوى ثماني دقائق بعد أن عادل سانابريا لأصحاب الأرض بطريقة رائعة بعد ان مرر له غوستافو فيلاسكيس كرة عرضية فارتقى لها في الهواء وسددها في مرمى الحارس إيميليانو مارتينيس بكرة أكروباتية مذهلة «دبل كيك» (18).
وانتزعت الباراغواي التقدم بعد بداية الشوط الثاني من كرة رأسية أثر عرضية لاعب وسط انتر دييغو غوميس (47).
وعانت الأرجنتين لصناعة الفرص حيث نجح اصحاب الأرض في تحييد ميسي وتقليص الخطورة الهجومية لأبطال العالم.
البرازيل تهدر الفوز
وفي مباراة أهدر فيها فينيسيوس جونيور ركلة جزاء، سقط المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات في فخ التعادل امام مضيفه الفنزويلي 1-1.
ومنح لاعب برشلونة الإسباني رافينيا البرازيل التقدم (43) قبل ان يعادل تيلاسكو سيغوفيا لفنزويلا في مستهل الشوط الثاني (46).
ورفع المنتخب البرازيلي الذي أخفق في تحقيق فوزه الثالث تواليا بعد الفوز على البيرو 4-0 وتشيلي 2-1 في الجولتين السابقتين، الى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 5 عن الارجنتين المتصدرة.
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