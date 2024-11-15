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الأرجنتين تسقط أمام الباراغواي وفينيسيوس يضيع الفوز

11/15/2024 7:18:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كراكاس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرّض‭ ‬المنتخب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬لخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مضيفته‭ ‬الباراغواي‭ ‬1‭-‬2‭
‬في‭ ‬أسنسيون‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬فيما‭ ‬سقطت‭ ‬البرازيل‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬مضيفتها‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1‭. ‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬بدأت‭ ‬الامور‭ ‬جيدا‭ ‬لرجال‭ ‬المدرب‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬منحهم‭ ‬مهاجم‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬التقدم‭ (‬11‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬سريعا‭ ‬بفضل‭ ‬أنتونيو‭ ‬سانابريا‭ (‬19‭). ‬وسجّل‭ ‬عمر‭ ‬ألديريتي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬للباراغواي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬47‭). ‬

وتجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬عند‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬لكن‭ ‬مطارده‭ ‬الكولومبي‭ ‬سيكون‭ ‬امام‭ ‬فرصة‭ ‬التساوي‭ ‬معه‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الرابعة‭ (‬19‭ ‬نقطة‭).‬

اما‭ ‬الباراغواي‭ ‬فحصدت‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬الى‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬عن‭ ‬فنزويلا‭ ‬السابعة‭.
‬ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ويخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬عالمياً‭.
‬وبقيادة‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬حقّق‭ ‬الأرجنتينيون‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬افتتح‭ ‬مارتينيس‭ ‬التسجيل‭ ‬أثر‭ ‬تمريرة‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬انزو‭ ‬فيرنانديس‭ ‬استقبلها‭ ‬مهاجم‭ ‬انتر‭ ‬بطريقة‭ ‬مميزة‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬اودعها‭ ‬المرمى‭. ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬حكم‭ ‬الخط‭ ‬راية‭ ‬التسلل،‭ ‬عادت‭ ‬تقنية‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬لتؤكد‭ ‬صحة‭ ‬الهدف‭ (‬11‭). ‬

لكنّ‭ ‬تقدم‭ ‬الضيوف‭ ‬لم‭ ‬يدم‭ ‬سوى‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عادل‭ ‬سانابريا‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬مرر‭ ‬له‭ ‬غوستافو‭ ‬فيلاسكيس‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬فارتقى‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬وسددها‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ ‬بكرة‭ ‬أكروباتية‭ ‬مذهلة‭ ‬‮«‬دبل‭ ‬كيك‮»‬‭ (‬18‭).
‬وانتزعت‭ ‬الباراغواي‭ ‬التقدم‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬أثر‭ ‬عرضية‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬انتر‭ ‬دييغو‭ ‬غوميس‭ (‬47‭). ‬

وعانت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬لصناعة‭ ‬الفرص‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬اصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬تحييد‭ ‬ميسي‭ ‬وتقليص‭ ‬الخطورة‭ ‬الهجومية‭ ‬لأبطال‭ ‬العالم‭.

البرازيل‭ ‬تهدر‭ ‬الفوز‭ ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أهدر‭ ‬فيها‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬سقط‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬الفنزويلي‭ ‬1‭-‬1‭.

ومنح‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬رافينيا‭ ‬البرازيل‭ ‬التقدم‭ (‬43‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعادل‭ ‬تيلاسكو‭ ‬سيغوفيا‭ ‬لفنزويلا‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬46‭).
‬ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البيرو‭ ‬4‭-‬0‭ ‬وتشيلي‭ ‬2-1‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬الى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتا،‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬عن‭ ‬الارجنتين‭ ‬المتصدرة‭.


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