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زفيريف إلى نصف النهائي

11/15/2024 7:18:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورينو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمن‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬المصنّف‭ ‬ثانيا‭ ‬عالميا‭ ‬مكانا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعتين‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثالث‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وحسم‭ ‬زفيريف‭ ‬المجموعة‭ ‬لمصلحته‭ ‬7‭-‬6‭ (‬5/7‭) ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬ألكاراس،‭ ‬ليؤكد‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مصير‭ ‬ألكاراس‭ ‬بطل‭ ‬ويمبلدون‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عانى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تغلب‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬زفيريف،‭ ‬قد‭ ‬يودّع‭ ‬أيضا‭ ‬البطولة‭ ‬بحال‭ ‬فوز‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬اندري‭ ‬روبليف‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

أما‭ ‬الخسارة،‭ ‬فستعني‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬ألكاراس‭ ‬انتظار‭ ‬حصول‭ ‬مفاجأة‭ ‬تقضي‭ ‬بفوز‭ ‬روبليف‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬صعب‭ ‬خصوصا‭ ‬أنّ‭ ‬الأخير‭ ‬خسر‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وذلك‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالأمل‭ ‬في‭ ‬التأهل‭.‬

وانضم‭ ‬زفيريف‭ ‬بصفته‭ ‬المتأهل‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬جون‭ ‬نيوكومب‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬اللذين‭ ‬حسما‭ ‬تأهلهما‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬إيليي‭ ‬ناستاسي‭.‬






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