زفيريف إلى نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تورينو -(أ ف ب): ضمن الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف ثانيا عالميا مكانا له في الدور نصف النهائي من بطولة الماسترز «ايه تي بي» الختامية في كرة المضرب المقامة في تورينو بعد فوزه بالمجموعة الأولى من مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعتين أمام الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث أمس الجمعة.
وحسم زفيريف المجموعة لمصلحته 7-6 (5/7) بعد أكثر من ساعة من المنافسة القوية مع ألكاراس، ليؤكد تأهله إلى الدور نصف النهائي بمعزل عن نتيجة المباراة.
من جهته، لم يعد مصير ألكاراس بطل ويمبلدون ورولان غاروس بين يديه بعد أن عانى على مدار هذا الأسبوع في تورينو.
وفي حال تغلب الإسباني على زفيريف، قد يودّع أيضا البطولة بحال فوز النروجي كاسبر رود على الروسي اندري روبليف بمجموعتين نظيفتين في وقت لاحق.
أما الخسارة، فستعني أن على ألكاراس انتظار حصول مفاجأة تقضي بفوز روبليف بمجموعتين نظيفتين، وهو أمر صعب خصوصا أنّ الأخير خسر مبارياته الست الأخيرة في البطولة وذلك للاحتفاظ بالأمل في التأهل.
وانضم زفيريف بصفته المتأهل الأول عن مجموعة جون نيوكومب إلى كل من الإيطالي يانيك سينر والأمريكي تايلور فريتس اللذين حسما تأهلهما عن مجموعة إيليي ناستاسي.
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